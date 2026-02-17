نيكولاس جاكسون يستعد للعودة إلى تشيلسي بعد رفض بايرن ميونيخ تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة

وفقًا لصحيفة The Times، من المتوقع أن يعود جاكسون إلى تشيلسي في يونيو لأنه لم يصل إلى عدد المباريات المطلوب لكي يفعّل بايرن ميونيخ بند الالتزام بالشراء، ومن "غير المرجح" أن يسعى متصدر الدوري الألماني إلى إبرام اتفاقية انتقال دائم منفصلة.

يحتاج اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى خوض 40 مباراة واللعب لمدة 45 دقيقة على الأقل في كل منها، لكنه خاض 22 مباراة فقط مع بايرن حتى الآن، ولم يحقق هدف الدقائق المطلوب إلا في سبع مباريات منها. كما توقف موسم جاكسون مع النادي بسبب كأس الأمم الأفريقية، حيث لعب خمس مباريات خلال مسيرة السنغال نحو اللقب.