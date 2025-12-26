بعد وضع حلم التأهل لكأس العالم في خطر .. فيفا يحسم مصير طعن نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية!

شهدت كرة القدم الأفريقية جدلًا كبيرًا قبل أشهر قليلة من انطلاق الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، وذلك بعد أن تقدّم الاتحاد النيجيري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي فيفا، بشأن مخالفات مزعومة لقواعد أهلية اللاعبين من قبل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد حجز بطاقته للملحق العالمي بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح 4-3 في الرباط، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 في نهائي الملحق الأفريقي.

وافتتح منتخب نيجيريا المباراة بهدف مبكر عن طريق فرانك أونيكا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف التعادل عبر ميشاك إيليا في الدقيقة 32، ليتم حسم اللقاء لاحقًا بركلات الترجيح.

وتثير الشكوى النيجيرية احتمالية إعادة النظر في تخصيص هذا المقعد، ما قد يشعل واحدة من أكبر الأزمات الكروية في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة.