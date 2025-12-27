100 حالة ضدنا ولصالح ريال مدريد .. صحف برشلونة تصعد بشكل غير مسبوق في قضية "نيجريرا"!

في تطور لم يكن متوقعًا، قامت صحيفة "موندو ديبورتيفو" التي يعرف عنها انحيازها لصالح برشلونة بعمل تقرير مطول صباح السبت استعرض 100 حالة تحكيمية وقعت أثناء فترة التي يتم التحقيق بخصوصها، وتعرف بمسمى فترة نفوذ "نيجريرا" على حد تعبير الصحيفة حين تولى الحكم السابق خوسيه نيجريرا تقديم تقارير للنادي الكتالوني بخصوص التحكيم بين 2001 و2018 مقابل مدفوعات من النادي الكتالوني بلغت 8.4 مليون يورو.

وضمت قائمة الوقائع التحكيمية مجموعة من اللقطات المثيرة للجدل من مباريات سابقة لريال مدريد وبرشلونة خلال تلك الفترة الزمنية المذكورة، ومن أبرزها كلاسيكو 2003، إذا أشارت إلى تعدي زين الدين زيدان على لويس إنريكي وعدم احتساب هدف جايزكا ميندييتا بداعي التسلل، الموسم الذي تُوج فيه ريال مدريد بالليجا.

كلاسيكو آخر ولكن في 2004 فاز به ريال 4-2 في برنابيو تم التركيز عليه بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ماكسي لوبيز على حد تعبير موندو، وآخر في 2008 انتهى أيضًا بانتصار ريال برباعية ولكن مقابل هدف، إذا أشارت الجريدة إلى عدم صحة أول هدفين للنادي الملكي.

حتى كلاسيكو 2009 الشهير في مدريد الذي انتهى بنتيجة 6-2 لصالح برشلونة حضر في القائمة، إذ أشار التقرير إلى عدم احتساب الحكم أونديانو ماينكو لأي دقيقة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبرز أيضًا في التقرير لقطة اعتداء جوزيه مورينيو على الراحل تيتو فيلانوفا في كلاسيكو 2012 بكأس السوبر الإسبانية، الواقعة التي تسببت بإيقاف مورينيو لمباراتين في وقت لاحق وفيلانوفا للقاء.