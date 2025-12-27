Getty Images
100 حالة ضدنا ولصالح ريال مدريد .. صحف برشلونة تصعد بشكل غير مسبوق في قضية "نيجريرا"!
"موندو" تدافع عن برشلونة
في تطور لم يكن متوقعًا، قامت صحيفة "موندو ديبورتيفو" التي يعرف عنها انحيازها لصالح برشلونة بعمل تقرير مطول صباح السبت استعرض 100 حالة تحكيمية وقعت أثناء فترة التي يتم التحقيق بخصوصها، وتعرف بمسمى فترة نفوذ "نيجريرا" على حد تعبير الصحيفة حين تولى الحكم السابق خوسيه نيجريرا تقديم تقارير للنادي الكتالوني بخصوص التحكيم بين 2001 و2018 مقابل مدفوعات من النادي الكتالوني بلغت 8.4 مليون يورو.
وضمت قائمة الوقائع التحكيمية مجموعة من اللقطات المثيرة للجدل من مباريات سابقة لريال مدريد وبرشلونة خلال تلك الفترة الزمنية المذكورة، ومن أبرزها كلاسيكو 2003، إذا أشارت إلى تعدي زين الدين زيدان على لويس إنريكي وعدم احتساب هدف جايزكا ميندييتا بداعي التسلل، الموسم الذي تُوج فيه ريال مدريد بالليجا.
كلاسيكو آخر ولكن في 2004 فاز به ريال 4-2 في برنابيو تم التركيز عليه بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ماكسي لوبيز على حد تعبير موندو، وآخر في 2008 انتهى أيضًا بانتصار ريال برباعية ولكن مقابل هدف، إذا أشارت الجريدة إلى عدم صحة أول هدفين للنادي الملكي.
حتى كلاسيكو 2009 الشهير في مدريد الذي انتهى بنتيجة 6-2 لصالح برشلونة حضر في القائمة، إذ أشار التقرير إلى عدم احتساب الحكم أونديانو ماينكو لأي دقيقة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.
وبرز أيضًا في التقرير لقطة اعتداء جوزيه مورينيو على الراحل تيتو فيلانوفا في كلاسيكو 2012 بكأس السوبر الإسبانية، الواقعة التي تسببت بإيقاف مورينيو لمباراتين في وقت لاحق وفيلانوفا للقاء.
ما هي آخر تطورات قضية نيجريرا؟ وما دور ريال مدريد؟
وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "آس"، فإن النادي الملكي لم يعد يكتفي بدور المراقب أو الطرف الثانوي، بل قرر المضي قدمًا "حتى النهاية"، على حد وصف مقربين من الملف، في سبيل كشف كل ما يتعلق بهذه القضية التي هزت كرة القدم الإسبانية وأثارت جدلًا واسعًا محليًا وقاريًا.
ويأتي هذا التحرك الجديد ليؤكد أن مرحلة التفاهم والتنسيق التاريخي بين الناديين في القضايا الكبرى أصبحت من الماضي، بعدما باتت العلاقة بين الطرفين أكثر توترًا من أي وقت مضى. ويُعد ما يجري حاليًا في محاكم برشلونة مثالًا واضحًا على هذا التحول، حيث تُحلل الجهات القضائية كل ما دار حول المدفوعات التي قام بها برشلونة على مدار سنوات طويلة إلى جهات مرتبطة بـخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، الذي شغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا.
جلسة استجواب "مباشرة وحادة" لجوان لابورتا
وكان الأسبوع الماضي قد شهد لحظة مفصلية في مسار القضية، عندما خضع رئيس برشلونة الحالي جوان لابورتا لجلسة استجواب مطولة، وُصفت أسئلتها بأنها "مباشرة وحادة"، من قِبل محامي ريال مدريد المشارك في القضية. واليوم، انتقل النادي الملكي من مرحلة الاستجواب الشفهي إلى مرحلة المطالبة بوثائق رسمية ومحاسبية تفصيلية، في تصعيد واضح يعكس جدية موقفه.
وبحسب ما أعلنه الحكم السابق وخبير التحكيم تشابيير إسترادا، فإن ريال مدريد تقدّم بقائمة مطالب موسعة، تتضمن الاطلاع على التدقيقات الداخلية التي أُجريت داخل نادي برشلونة بين عامي 2010 و2018، والتي يجب أن تكون قد تناولت بالتحليل والتوثيق والتحقق جميع المدفوعات التي أُجريت لصالح عدد من الشركات، من بينها: Dasnil 95، وNilsad، وSoccercam، وBest Norton، وTresep 2014، وRadamanto. كما طالب النادي بتحديد هوية مُعدّي هذه التقارير، والأشخاص الذين تسلموها داخل الهيكل الإداري لبرشلونة.
طلبات ريال مدريد في قضية نيجريرا
ولم يقتصر طلب ريال مدريد على التدقيقات الداخلية فقط، بل شمل أيضًا الحسابات السنوية الرسمية للنادي الكتالوني خلال الفترة ذاتها، إلى جانب تقارير التدقيق الخارجي المستقل المرتبطة بها، والتي جرى اعتمادها والمصادقة عليها من قِبل إدارة برشلونة آنذاك. ويهدف هذا الطلب إلى مقارنة ما ورد في التقارير الداخلية مع النتائج التي خلصت إليها الجهات الرقابية الخارجية.
كما طالب النادي الملكي بالحصول على محاضر اجتماعات لجنة "الحوكمة الضريبية" داخل برشلونة، خاصة تلك الاجتماعات التي ناقشت، من زاوية ضريبية، طبيعة المدفوعات التي تم تحويلها إلى الشركات المرتبطة بنيغريرا، وذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه العمليات قد خضعت لتحليل قانوني ومالي كافٍ في وقتها.
وفي خطوة لافتة، طلب ريال مدريد أيضًا استدعاء شركة Camps Legal Advisors عبر قسم الشرطة القضائية التابع للحرس المدني الإسباني، من أجل تقديم جميع المراسلات والمطالبات، سواء كانت ودية أو قضائية، التي أُرسلت باسم شركة Dasnil 95 أو باسم نيجريرا نفسه إلى نادي برشلونة، وذلك لإدراجها رسميًا ضمن ملف القضية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحول ريال مدريد إلى طرف فاعل ومؤثر في القضية، لا يهدف فقط إلى المتابعة، بل إلى الضغط من أجل كشف كل التفاصيل الممكنة، في وقت لا تزال فيه القضية مفتوحة على جميع السيناريوهات القانونية والرياضية.
ما هو رد برشلونة على آخر تطورات قضية نيجريرا؟
وفي المقابل، يلتزم برشلونة حتى الآن بخطاب دفاعي يؤكد أن جميع المدفوعات التي جرت في تلك الفترة كانت مقابل "خدمات استشارية وتحليلية" لا علاقة لها بالتأثير على التحكيم، وهو ما تنفيه الشكوك المتزايدة داخل الرأي العام الإسباني، خاصة مع توسع نطاق التحقيقات وتعدد الجهات المطالبة بالاطلاع على الوثائق.
ومع استمرار الإجراءات القضائية، تبدو قضية نيجريرا مرشحة لمزيد من التصعيد، ليس فقط داخل أروقة المحاكم، بل أيضًا على مستوى الصراع التاريخي بين ريال مدريد وبرشلونة، في واحدة من أكثر القضايا حساسية وتأثيرًا في تاريخ كرة القدم الإسبانية الحديث.
