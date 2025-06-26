"يستخدم أسلوب نونو سانتو ضد الاتحاد ورئيس سابق للأهلي يحرضه!" .. كشف كواليس صادمة في أزمة ماتياس يايسله

خلافات يايسله والإدارة الأهلاوية مستمرة منذ أشهر عديدة..

يوم بعد آخر.. يظهر سر جديد في علاقة الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع مجلس الإدارة ومسؤولي هذا الكيان الرياضي السعودي الكبير.

يايسله استلم تدريب الأهلي صيف 2023؛ حيث فشل في البداية، قبل أن يقود الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا "النخبة" - لأول مرة في تاريخه -.

الأهلي توّج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025؛ إلا أن ذلك لم يمنع التوتر القائم بين المدرب الألماني الشاب والإدارة الأهلاوية، وسط شائعات بإمكانية إنهاء العلاقة بينهما.