نوتنغهام فورست يقترب من تعيين بديل لشون دايتش، حيث يستعد النادي لتعيين المدرب الرابع له هذا الموسم
فورست يعين بديلاً لديتش
وفقًا لبي بي سي سبورت، من المقرر أن يعين فورست بيريرا كرابع مدرب دائم له هذا الموسم، في محاولة لتجنب الهبوط بعد تعادله 0-0 مع وولفز، الذي لا يزال في قاع جدول الدوري. وقد أدار النادي حتى الآن نونو إسبيريتو سانتو، الذي يعمل الآن في وست هام يونايتد، وأنجي بوستيكوغلو، ودايش، مع استعداد بيريرا الآن لإكمال الرباعي. وتفيد بي بي سي أن بيريرا سرعان ما برز كالخيار المفضل لمالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس، الذي سبق أن وظف البرتغالي في أولمبياكوس في اليونان.
حافظ بيريرا على بقاء ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكن الفريق لم يحصد سوى نقطتين من أول 10 مباريات له هذا الموسم، مما أدى إلى إقالته من نادي مولينوكس.
بيان مقتضب من فورست
لم يبد فورست أي مجاملات تجاه دايش، وأصدر بياناً جاء فيه: "يؤكد نادي نوتنغهام فورست لكرة القدم أن شون دايش قد تم إعفاؤه من منصبه كمدرب رئيسي.
نود أن نشكر شون وموظفيه على جهودهم خلال فترة عملهم في النادي ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل. لن ندلي بأي تعليقات أخرى في الوقت الحالي".
ربما كان دايش قد فوجئ بهذا القرار، حيث أكد في ملاحظاته على البرنامج أن النادي طلب من جماهيره تقديم الدعم الكامل له؛ فقد خسر فورست في الواقع مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات، بما في ذلك التعادل 0-0 مع المتصدر أرسنال.
وكتب: "كانت ليلة الجمعة الماضية في ليدز يونايتد ليلة صعبة وعلينا أن نتعلم منها بسرعة. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة وأننا سنواجه لحظات صعبة خلال 90 دقيقة، لكننا استقبلنا أهدافًا سيئة في أوقات حاسمة كلفتنا الكثير في النهاية.
"نحن لا ننجرف عندما نحقق نتائج جيدة، وينطبق الأمر نفسه بعد الأداء المخيب للآمال. يتعلق الأمر بمواصلة العمل الجاد والتعلم والسعي إلى أن نكون أفضل في المباراة التالية.
"لحسن الحظ، لم نضطر إلى الانتظار طويلاً للعودة إلى الملعب. أعلم أننا جميعًا، اللاعبون والموظفون وأنتم المشجعون، مصممون على رؤية رد فعل هذا المساء. نعتزم اللعب بقوة، والقتال من أجل كل كرة وجعلها ليلة صعبة للغاية على الخصم.
"سيستفيد الفريق، كالعادة، من دعمكم المستمر تحت أضواء ملعب سيتي جراوند. لنجعلها مباراة جيدة."
هل ستنجو الغابة؟
يتقدم فورست الآن بثلاث نقاط على وست هام الذي عاد بقوة، على الرغم من أنه يواجه أيضًا تحديًا في الدوري الأوروبي، حيث سيلعب ضد فنربخشة في مباراة فاصلة من جولتين، قبل أن يبدأ مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة مدرب جديد بمواجهة ليفربول.
وانتقد دايتش "الأكاذيب" بعد تعادل فريقه مع ولفرهامبتون، قائلاً: "الأكاذيب هي على الأرجح قصة الحداثة في كرة القدم، والطريقة التي تتغير بها. أنا لا أدافع عنها، أنا فقط أقول إنها حقيقة الحياة، الحياة تتغير.
"الطريقة التي يتغير بها كرة القدم، الطلب يزداد أكثر فأكثر. خسرنا مباراة واحدة من أصل ست، وإذا كنا في منتصف الجدول وقال الجميع إن هذا أداء جيد، لأننا لم نهزم ولفرهامبتون، قال الجميع إنني يجب أن أرحل. هذه هي الإدارة الحديثة، هذا هو الوضع الآن، الطلب يتغير بسرعة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يأمل بيريرا في إعادة فورست إلى المسار الصحيح بسرعة، حيث يهدف الفريق إلى الابتعاد عن المشاكل، لأن الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية سيكون كارثة على الوضع المالي للنادي وهيكله العام.
