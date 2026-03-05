Getty
ترجمه
نوتنغهام فورست يطلب من إدو غاسبار الابتعاد عن الملعب وميدان التدريبات مع اقتراب رحيل المدير الفني السابق لأرسنال
غياب ملحوظ عن المدرجات
أصبح هذا الغياب القسري أكثر وضوحًا للمشجعين والمحللين على حد سواء، مما يشير إلى نهاية نهائية لنفوذه. وفقًا لما أوردته صحيفة The Telegraph، لم يحضر إدو مباراة فورست التي انتهت بالتعادل 2-2 مع مانشستر سيتي مساء الأربعاء، وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يغيب عنها البرازيلي. وقد أدى غيابه المستمر وغير المبرر عن مقصورة كبار الشخصيات إلى تكثيف التكهنات بشأن انهيار كامل ولا يمكن إصلاحه في علاقته المهنية مع إدارة فورست ومالكه إيفانجيلوس ماريناكيس.
- Getty/GOAL
فترة صعبة في سيتي جراوند
على الرغم من تكليفه بالإشراف على التوظيف والاستراتيجية، إلا أن فترة ولاية إيدو اتسمت بعدم الاستقرار. منذ يوليو، تولى النادي أربعة مدربين - كان آخرهم شون دايتش الذي تم طرده في 12 فبراير - وأشرف على إنفاق ضخم بلغ 200 مليون جنيه إسترليني لم يسفر عن نتائج حتى الآن. يُعتقد أن أحد العوامل المهمة في هذا الخلاف هو التوتر بين إيدو والمدير الفني السابق نونو إسبيريتو سانتو، والذي ساهم في إقالة الأخير في سبتمبر.
دايك يتحدث عن الفوضى في فورست
تسبب التغيير المستمر في الجهاز الفني للفريق في حيرة الكثيرين، بمن فيهم ديتش، الذي تم إقالته بعد 114 يومًا فقط. وفي حديثه في بودكاست The Football Boardroom، أعرب ديتش عن إحباطه قائلاً: "كنا في ذلك الوقت في المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز. كانت الإحصائيات والحقائق واضحة للعيان. وفقًا لسجلي، من وقت وصولنا إلى الفريق وحتى نهاية عملنا، كنا سنحتل المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز".
واختتم دايتش قائلاً: "لذلك، بناءً على البيانات والتحليلات الواقعية، لا أستطيع أن أفهم أيًا من القرارات التي تم اتخاذها. لكن كرة القدم تتغير، وقد شهدنا ذلك".
- Getty
البقاء على قيد الحياة هو الأولوية بالنسبة لبيريرا
بينما يؤكد نادي فورست أن إيدو يعمل كالمعتاد، فإن تعليمات البقاء بعيدًا تشير إلى أن رحيله سيتم قريبًا. مع تولي المدرب السابق لفريق وولفز فيتور بيريرا زمام الأمور في الفريق الأول، يجب على اللاعبين الآن التركيز على معركة حاسمة من أجل البقاء، حيث يحتل الفريق المركز 17 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يتفوق على منطقة الهبوط إلا بفارق الأهداف.
إعلان