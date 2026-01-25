Abdullah Al Majed Nassr GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

من نواف العقيدي وجورج جيسوس إلى عبدالله الماجد .. "الصمت من ذهب" والآن أدرك الأهلي قيمة "واقعية" خالد الغامدي!

لأن الخروج في هذا التوقيت بحساب، وقع رئيس النصر في الخطأ..

"الكلام من فضة والسكوت من ذهب" .. عبارة ربما لو أدركها عبدالله الماجد؛ رئيس مجلس إدارة نادي النصر "المؤسسة غير الربحية"، لتأنى قليلًا قبل أن يخرج علينا بحوار مطول قبل ساعات مع بودكاست "سقراط".

المشكلة لم تكن في توقيت ظهور عبدالله الماجد وكونه في فترة يترنح بها الفريق الأول لكرة القدم بين هزائم وانتصارات، فلطالما نادى جمهور النصر بضرورة خروج المسؤولين للدفاع عن حقوق النادي أمام الحملة المقامة عليه حاليًا سواء في بعض وسائل الإعلام أو من عدد من الأندية.

إنما تكمن المشكلة في "ماذا سيقول؟"، هل ظهروه الآن سيضيف جديدًا وسيُهدأ من غضب الجمهور أم سيزيد من حملة الهجوم من المنافسين؟!

الحقيقة تلخصت في تغريدة نشرها الإعلامي النصراوي عايد الرشيدي، حيث علق على الحوار: "ليتك ما تكلمت، وليتك على الصمت باقي، صدق سقراط حين قال: تكلم حتى أراك".

وأضاف: "اليوم اتضحت الصورة؛ المنظومة تسير في الطريق المنحدرة إذا هذا فكره، المشكلة حتى المطبلين وأصحاب المصالح يغردون بكلمات قالها الريس وكأنها إنجاز، وهي في الحقيقة جاءت عكسية ومضحكة".

فماذا فعل عبدالله الماجد؟

  • صدق نواف العقيدي!

    واحدة من أبرز القضايا في النصر حاليًا ورغم الانشغال في الميركاتو الشتوي إلا أنها فرضت نفسها بقوة على الساحة؛ هي قضايا "الهجوم على نواف العقيدي"، تلك التي يقودها الإعلامي الرياضي وليد الفراج.

    هو ليس مجرد هجوم عابر، إنما تقليل بعبارات قاسية وكأنها أشبه بمحاولة هدم مسيرة لاعب لا يزال في مقتبل العمر.

    رغم هذا خرج "رئيس النصر" عبدالله الماجد، مصرحًا عندما سئل عن تلك الحملة: "لا والله ما سمعت عنها، لكنني تواصلت مع العقيدي ووكيله، لتحمل تكاليف القضايا"، في إشارة إلى التغريدة التي نشرها وكيل العقيدي "شركة التخيل الرياضي"، بشأن مقاضاه بعض الأشخاص.

    تصريح تعجز الكلمات عن التعليق عليه، لكن لنستنبط مما قاله العقيدي نفسه من قبل: "المشكلة في النصر أننا كلاعبين لا نعرف مع من نتحدث حين نواجه أي مشكلة، لا نعلم من هو صاحب القرار!".

    • إعلان

  • لا مانع كذلك من الهجوم على جورج جيسوس

    ونحن في منتصف الموسم ووسط الصراع الضاري على لقب دوري روشن السعودي، وبينما خسر النصر الصدارة لصالح غريمه وجاره "الهلال"، لا يجد "رئيس العالمي" أي مانع في الخروج لانتقاد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس!

    عبدالله الماجد قال لبودكاست "سقراط": "لست مقتنعًا ببعض الصفقات التي طلبها جيسوس".

    وزاد: "أشعر ببعض القلق من طريقة لعب جيسوس".

    تصريحات لو وصلت لمسامع جيسوس "الجرئ" لن تمر مرور الكرام، ربما حتى لن يجد المدرب البرتغالي نفسه أي حرج من الهجوم على إدارة النادي والرد علنًا، وهو المعروف بتخطيه كافة الخطوط الحمراء بالأساس.

    وقتها لن يلوم أحد على جيسوس، ليس لكون انتقاده محرمًا، إنما لأنه صدر "علنًا" من مسؤول رسمي في النادي، ناهيك عن توقيت الانتقاد نفسه.

  • مقارنة السكيت بجيسوس؟

    استمرارًا مع التصريحات الغريبة من عبدالله الماجد في بودكاست "سقرط"، فقد أقام مقارنة غريبة أيضًا.

    سئل رئيس النصر عن مطالب جماهير ناديه بإبعاد محمد السكيت؛ المدير العام للحوكمة والمخاطر والالتزام بشركة العالمي، عن منصبه، بداعي أنه "هلالي متعصب"، فكان رده: "من قال أنه هلالي؟، جيسوس كان هلاليًا ويعمل بالنصر حاليًا، فمعيارنا هو الأمانة"، مع رصد بعض الأرقام المالية لتأكيد تحسن وضع الحوكمة على يد "المغضوب عليه" من قبل الجماهير.

    دعك من مدى حقيقة الاتهامات الموجهة للسكيت من قبل الجماهير، لكن رئيس نادي يقارن مسؤول في منصب رسمي به بمدرب أجنبي؟!

    مقارنة في غاية الغرابة، قياسًا على مدى انتماء الأجانب والمدربين بشكل عام للأندية، وخاصةً وأنها أتت بعد تغريدة كتب بها عبدالحكيم بن مساعد؛ عضو شرف العالمي: "الهلال يتحكم في النصر"!، لكن لم يكن الرد على قدر الحدث.

  • الآن جمهور الأهلي "نادم" على هجوم خالد الغامدي

    حوار عبدالله الماجد هذا ذكرنا بالظهور الإعلامي لخالد الغامدي؛ رئيس الأهلي "المؤسسة غير الربحية"، قبل عام تقريبًا عبر برنامج "كورة روتانا".

    الرجل وقتها خرج موضحًا دور رئيس المؤسسة غير الربحية وإلى أي مدى "غير مؤثر" في قرار النادي في ظل سيطرة صندوق الاستثمارات على 75% من ملكية الرباعي الكبير.

    كان الغامدي صريحًا بما يكفي، لم ينتقد أحد داخل النادي، فقط وضح دوره وما له وما عليه .. صحيح أن كثيرين هاجموه بعد هذا الظهور بداعي "كيف لك أن تقبل أن تكون رئيسًا صوريًا بهذا الكم من التصالح مع النفس؟".

    لكن الحقيقة أن صراحته وواقعيته تحترم، فلم يهاجم مدرب فريقه، ولم يتجاهل قضاياه بهذه الصورة التي ظهر عليها عبدالله الماجد.

  • تحذير لفهد سندي

    ختامًا .. ربما هذا الظهور لعبدالله الماجد درسًا لفهد سندي؛ رئيس الاتحاد "المؤسسة غير الربحية"، الذي يتعرض هو الآخر لهجوم كبير من جماهير ناديه، على خلفية الميركاتو الحالي واحتياجات الفريق.

    الاتحاد أعلن بالأمس، بشكل رسمي، أن سندي سيظهر أمام الجمهور في أوائل فبراير المقبل للحديث عن ملفات النادي، تحت شعار "الشفافية والاحترام تجاه الجماهير".

    والآن على رئيس الاتحاد أن يدرس ردوده جيدًا وما سيقوله للجماهير، فإما "واقعية" خالد الغامدي أو "انتحار" عبدالله الماجد!

