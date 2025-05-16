فيديو | وزع القُبلات وقام بإشارة غريبة! .. نواف العقيدي يدفع ثمن استفزازه لجماهير الهلال بـ"اعتداءات وسخرية منه"

أشعل الجدل وتسبب في اشتباكات بعد المباراة..

أثار نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي؛ خلال مواجهة الهلال، مساء اليوم الجمعة.

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الفتح خسر (3-4) أمام ضيفه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ويلعب العقيدي في صفوف الفتح، قادمًا من نادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2025"؛ ولمدة 6 أشهر فقط، على سبيل الإعارة.