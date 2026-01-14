نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة

يُعد المنتخب المصري هو البطل التاريخي لبطولة كأس أمم إفريقيا حيث يملك 7 ألقاب يتربع بها على عرش القارة السمراء، يأتي من بعده منتخب الكاميرون والذي فاز بـ5 ألقاب آخرها في نسخة 2017 عندما حرم منتخب الفراعنة من تحقيق لقبهم الثامن بعد خسارة زملاء محمد صلاح بهدفين مقابل هدف.

وفي المركز الثالث غانا التي حصدت البطولة في 4 مناسبات والتي كانت في يوم من الأيام الأكثر تتويجاً بالبطولة عندما أحرزت اللقب الرابع والآخير عام 1982 وكان منتخب مصر الثاني في الترتيب برصيد لقبين فقط.

وهو أول منتخب يُحرز لقب البطولة في ثلاث نسخ متتالية حينها ولكن ها هي تغيب عن التتويج لمدة 37 عاماً كاملة رغم كونه أكثر المنتخبات وصولاً للنهائي برصيد 9 متساوياً مع منتخب الساجدين، ولكن رغم هذا مازالت محتفظة بالمركز الثالث، بينما في المركز الرابع من أكثر المنتخبات فوزاً بالكأس الأفريقي هو منتخب نيجيريا برصيد 3 ألقاب رغم وصول منتخب النسور الخضر إلى النهائي في 7 نسخ من البطولة.

منتخب مصر من أول المنتخبات التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية في نسختها الأولى عام 1957 هو والمنتخب السوداني حيث كانت فكرة إقامة البطولة عندما اجتمع المصريون عبد العزيز سالم وهو أول رئيس للاتحاد الأفريقي ومعه محمد لطيف ويوسف محمد مع السودانيين عبد الرحيم شداد وبدوي محمد وعبد الحليم محمد والجنوب أفريقي وليم فيل في فندق افينيدا بلشبونة عاصمة البرتغال على هامش اجتماع الكونغرس الخاص بالفيفا وبدأوا يفكرون في تأسيس اتحاد قاري يسهر على شؤون الكرة الأفريقية وكذلك تدشين بطولة تقوم على فكرة المنافسة بين كل دول القارة فيما بينهم لتحديد البطل الذي يجلس علي عرش القارة السمراء.

ومن هنا بدأت رحلة كأس الأمم الأفريقية التي تُصنف كثالث أقوى بطولة في العالم بعد بطولتي كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، والتي حمل لقبها 15 منتخبًا إفريقيًا في 66 عاماً هو عمر البطولة.

المنتخبات الحاصلة على كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ: