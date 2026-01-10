"لسنا مثلهم" .. فليك يكشف مستجدات "فيروس يامال" ويتحدي ريال مدريد: هزمناهم في حضور مبابي 4 مرات!

تحدث هانز فليك مدرب برشلونة، عن موقفه تجاه إمكانية غياب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، عن كلاسيكو كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد المقام غدًا، الأحد، في المملكة العربية السعودية.

مبابي غاب عن مباراة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر المنقول حصريًا وبالمجان عبر تطبيق ثمانية، وذلك لمعاناته من إصابة في الركبة تعرض لها منذ دخوله في العطلة الشتوية بمنتصف الموسم.

وقبل الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة، تظهر حالة من الجدل والغموض حول موقف مبابي، وكذلك بالنسبة للجناح الشاب لامين يامال، وهذا ما تحدث عنه فليك في المؤتمر الصحفي للمباراة.

السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي