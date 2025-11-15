نهاية حقبة وخمسة بدلاء محتملين.. خطة برشلونة لتأمين خليفة روبرت ليفاندوفسكي!

مع بقاء بضعة أشهر فقط على انتهاء عقد ليفاندوفسكي الحالي مع برشلونة، ارتبط المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا ارتباطًا وثيقًا بالرحيل عن الفريق الإسباني الصيف المقبل كلاعب حر. وقد قال ممثل المهاجم البولندي، بيني زهافي، مؤخرًا إن المهاجم قد يغادر الفريق الكتالوني، قائلاً: "ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة في صيف 2026، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بعد. علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

مع احتمال انتهاء حقبة ليفاندوفسكي، بدأ العملاق الكتالوني في الاستعداد للحياة بعد رحيل مهاجمه النجم. وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أعد النادي قائمة مختصرة تضم خمسة مهاجمين، من بينهم لاعبون من الطراز العالمي مثل خوليان ألفاريز وهاري كين.