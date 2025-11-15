على الرغم من القيود المالية التي يواجهها، لا يزال برشلونة واثقًا من التعاقد مع مهاجم عالمي جديد ليحل محل روبرت ليفاندوفسكي، حيث يُعد نجم بايرن ميونخ هاري كين أحد الخيارات المطروحة. يقترب ليفاندوفسكي من نهاية عقده الحالي، ومن المتوقع أن يغادر النادي كلاعب حر الصيف المقبل، حيث من غير المرجح أن يعرض عليه العملاق الكتالوني عقدًا جديدًا.
نهاية حقبة وخمسة بدلاء محتملين.. خطة برشلونة لتأمين خليفة روبرت ليفاندوفسكي!
ليفاندوفسكي على وشك مغادرة برشلونة
مع بقاء بضعة أشهر فقط على انتهاء عقد ليفاندوفسكي الحالي مع برشلونة، ارتبط المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا ارتباطًا وثيقًا بالرحيل عن الفريق الإسباني الصيف المقبل كلاعب حر. وقد قال ممثل المهاجم البولندي، بيني زهافي، مؤخرًا إن المهاجم قد يغادر الفريق الكتالوني، قائلاً: "ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة في صيف 2026، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بعد. علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".
مع احتمال انتهاء حقبة ليفاندوفسكي، بدأ العملاق الكتالوني في الاستعداد للحياة بعد رحيل مهاجمه النجم. وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أعد النادي قائمة مختصرة تضم خمسة مهاجمين، من بينهم لاعبون من الطراز العالمي مثل خوليان ألفاريز وهاري كين.
- AFP
هل يستطيع برشلونة تحمل التكلفة؟
ويضيف التقرير أن الإدارة المالية لبرشلونة لا تزال واثقة من أن النادي سيكون قادرًا على تأمين انتقال مهاجم من الطراز الرفيع، حيث يضع النادي نصب عينيه نجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز. ولكن لكي يتمكنوا من تحمل تكلفة اللاعب الجديد، سيتعين عليهم العودة إلى قاعدة 1:1 في الدوري الإسباني. بمجرد رحيل ليفاندوفسكي، سيتم توفير 40 مليون يورو (35 مليون جنيه إسترليني/46 مليون دولار) يمكن استخدامها لتمويل الانتقال الجديد.
حتى الآن، يقترب برشلونة من تحقيق التوازن 1:1، مع وجود دفعات معلقة لمقاعد VIP مستحقة في ديسمبر بملعبه سبوتيفاي كامب نو.
في تسوية 2024-25 المالية، تم بالفعل دفع 70 مليون يورو من أصل 100 مليون يورو (88 مليون جنيه إسترليني/116 مليون دولار)، وسيتلقى النادي المبلغ المتبقي البالغ 30 مليون يورو بحلول ديسمبر. وبذلك سيتمكن من تحقيق التوازن 1:1.
الشرط الثاني هو وضع هيكل مالي لتغطية مبلغ الانتقال، ويعتقد برشلونة أن النمو المتوقع في الإيرادات بعد الافتتاح الكامل لملعب كامب نو سيساعده على تغطية هذا المبلغ.
بدلاء ليفاندوفسكي المحتملون
بعد استبعاد احتمال التعاقد مع إرلينج هالاند بسبب المتطلبات المالية، أصبح ألفاريز لاعب أتلتيكو المرشح المفضل ليحل محل ليفاندوفسكي كرقم 9 الرئيسي لبرشلونة. وتضم القائمة المختصرة أيضًا نجم بايرن ميونخ وإنجلترا كين، إلى جانب فيكتور أوسيمين لاعب جلطة سراي، وسيريهو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند، ثم لاعب ليفانتي إيتا إيونج كخيار منخفض التكلفة.
هذا الأخير، الذي انضم لتوه إلى ليفانتي في الصيف، قال هذا الأسبوع إن حلمه هو اللعب للنادي الكتالوني ووصف ليونيل ميسي وصامويل إيتو، أيقونتي كامب نو، بأنهما مثلاه الأعلى في طفولته.
- Getty Images
يامال يريد بقاء ليفاندوفسكي
على الرغم من أن برشلونة لم يعرض على ليفاندوفسكي عقدًا جديدًا، إلا أن مهاجمه النجم لامين يامال يريد بقاء المهاجم المخضرم. يبدو أن العلاقة بين اللاعبين اللذين يمران بمرحلتين متناقضتين في مسيرتهما المهنية قد تعززت داخل الملعب وخارجه. يقال إن يامال يعتبر نجم بايرن السابق "مرشدًا" له، حيث يوجد تفاهم مثمر بينهما في سعيهما لإحداث مشاكل لمنافسيهما في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
يريد يامال الآن أن يرى ليفاندوفسكي يبقى في محيطه الحالي بعد صيف 2027، عندما يحين موعد انتهاء عقده. ويقال إنه يرى أنه لا يوجد أحد أفضل منه لمواصلة تعزيز تطوره، مع توفير القيادة التي يحتاجها بشدة.
كما تم ربط المهاجم المخضرم بالانتقال إلى عملاق الدوري الإيطالي ميلان، حيث يقال إن زلاتان إبراهيموفيتش يريد التعاقد معه، في حين أن هناك تقارير تزعم أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا قد يفكر في الإعلان عن اعتزاله كرة القدم الاحترافية.