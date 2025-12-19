"نهاية الموضوع وقد أمكث حتى سن 75 عامًا".. بيب جوارديولا يتفجر غضبًا بسبب الأسئلة حول مستقبله مع مانشستر سيتي!

فاز مانشستر سيتي بآخر ست مباريات له في جميع المسابقات. وهو على وشك الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ريال مدريد الأسبوع الماضي، كما وصل إلى نصف نهائي كأس كاراباو بعد فوزه على برينتفورد 2-0 يوم الأربعاء. كما أن مانشستر سيتي في صراع على اللقب الثالث في أربع سنوات مع أرسنال، حيث قلص الفارق مع الغانرز إلى نقطتين.
ومع ذلك، أكد جوارديولا أن فريقه لا يزال بحاجة إلى الكثير من التحسينات إذا أراد الفوز بلقبه السابع في الدوري منذ أن تولى منصب المدرب. وأوضح: "لدينا نتائج جيدة، لكن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نحسنها. من المفيد أن العقلية والالتزام مذهلان. نحن لسنا في المستوى المطلوب للفوز باللقب".
بعد مواجهة وست هام، سيكون أمام مانشستر سيتي سبعة أيام للتحضير لمباراته التالية خارج أرضه أمام نوتنغهام فورست قبل أن يبدأ عام 2026 بمباراة خارج أرضه أمام سندرلاند في 1 يناير.