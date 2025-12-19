"نهاية الموضوع وقد أمكث حتى سن 75 عامًا".. بيب جوارديولا يتفجر غضبًا بسبب الأسئلة حول مستقبله مع مانشستر سيتي!

قال جوارديولا: "في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، في كل مرة في فترة معينة، [تسألونني] عن هذا السؤال. نعم، عاجلاً أم آجلاً [سأغادر]، لا أعرف، في سن 75 أو 76 [سنة] سأترك مانشستر سيتي، لكنني أتفهم هذا السؤال عندما يكون لدي عقد كافٍ، لكن كما قلت تمامًا، لدي 18 شهراً [متبقية في العقد]. لذا أنا سعيد جدًا، سعيد. كنت متحمسًا لتطور الفريق ووجودي هناك، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله. لكنك تعلم أن هذا السؤال يطرح في كل موسم في أوقات معينة، لذا أنا بخير. مرات عديدة. النادي وأنا، نحن مرتبطان بشكل لا يصدق فيما يتعلق بالقرار الذي يتعين علينا اتخاذه وما سيحدث سيحدث".

وأضاف: "المشكلة هي أنه لا توجد مناقشات. نهاية الموضوع، لا توجد مناقشات، قلت في موسمي الثاني أنني لن أبقى هنا إلى الأبد. لا أحد منا سيبقى إلى الأبد في هذا العالم. لكن لا توجد مناقشات. إذن ما الذي سيحدث؟ بالطبع، يجب أن يكون النادي مستعدًا لكل شيء، للاعبين، للمديرين التنفيذيين، باستثناء المالكين ما لم يقرروا بيع النادي وأعتقد أن هذا لن يحدث. بالنسبة للباقي، يجب أن يكون النادي مستعدًا. لكن هذا ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الحالي".