"والله فيها" .. حكم نهائي كأس العرب "السويدي" ينطق العربية ردًا على نجم الأردن بشأن لعبة جدالية!

تُوّج المنتخب المغربي بلقب كأس العرب عقب انتصاره المثير على نظيره الأردني بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء الخميس، ليضيف "أسود الأطلس" اللقب الثاني إلى خزائنهم في تاريخ البطولة.

وافتتح المنتخب المغربي التسجيل مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة الثالثة، عبر تسديدة استثنائية من منتصف الملعب حملت توقيع أسامة طنان، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة انتهى بها الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، قلب المنتخب الأردني الطاولة مؤقتًا، بعدما أدرك علي علوان التعادل في الدقيقة 48، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويمنح "النشامى" التقدم بهدف ثانٍ عند الدقيقة 68، وسط أداء منظم وصلب.

ورغم الضغط المتواصل من المغرب، صمد الدفاع الأردني حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح البديل عبدالرزاق حمدالله في إعادة المباراة إلى نقطة البداية بهدف التعادل عند الدقيقة 87، ليجر اللقاء إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، واصل حمدالله تألقه وسجّل هدف الفوز في الدقيقة 100، بعدما شهدت المباراة إلغاء هدف للأردن سجله مهند أبو طه، ليحسم "أسود الأطلس" المواجهة ويؤكدوا تفوقهم.

وبهذا الانتصار، يعيد المنتخب المغربي كتابة اسمه على منصة التتويج العربية للمرة الثانية، بعد تتويجه السابق بنسخة عام 2012، مؤكدًا حضوره القوي في البطولات الإقليمية.