"نلعب كل 3 أيام عكس أندية أخرى".. جيسوس يهاجم جدول مباريات الدوري السعودي: لم أفهم ما فعلوه!
النصر يفرط في الصدارة
تخلى فريق النصر عن صدارة دوري المحترفين السعودي لمصلحة غريمه الهلال، وذلك بعد تعثره المفاجئ في الجولتين الأخيرتين اللتين كلفتاه نزيفاً مؤثراً في النقاط.
فبعد سلسلة من الانتصارات المتتالية، اصطدم "العالمي" بعقبة الاتفاق يوم 30 ديسمبر مكتفياً بالتعادل الإيجابي (2-2)، قبل أن يتلقى ضربة موجعة في قمة الجولة الماضية (2 يناير) بخسارته أمام الأهلي بنتيجة (2-3).
هذه النتائج أدت إلى تجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة وتراجعه للمركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي انقض على الصدارة برصيد 32 نقطة.
تصريحات قوية من جيسوس
أطلق المدير الفني جورجي جيسوس تصريحات نارية انتقد فيها بشكل مباشر روزنامة المباريات وضغط الجدول الذي يمر به الفريق، مشككاً في عدالة توزيع الراحة بين الفرق المنافسة. وقال جيسوس بنبرة استنكارية واضحة: "النصر يلعب كل ثلاث أيام مباراة، وهنالك أندية أخرى تلعب مباراة كل خمس أيام، لماذا؟"، مشيراً إلى غياب تكافؤ الفرص في فترات الاستشفاء.
ولم يخفِ المدرب حيرته تجاه المعايير المستخدمة في وضع المواعيد، حيث صرح قائلاً: "أنا لم أفهم جدولة الدوري حتى الآن خصوصاً في مواجهة النصر والأهلي".
وفي كشف لكواليس التحضير للمواجهات الكبرى، أكد جيسوس أن الإدارة حاولت التدخل لتخفيف الضغط لكن دون جدوى، موضحاً بعبارة مقتضبة وحاسمة: "طلبنا تأجيل مواجهة الأهلي وتم الرفض".
ووجه جيسوس رسالة تحفيزية للأنصار واللاعبين، مثمناً الدعم الكبير في المدرجات: "انطباع جيد أن يكون تم حجز 22 ألف تذكرة، ولاعبو النصر يستحقون هذا الدعم. خسرنا مباراتين هذا الموسم، وجماهير النصر لم تتعود على الهزيمة، ونحن مستعدون للقادم ونعمل على استعادة الصدارة".
وحذر جيسوس من الاستهانة بالخصم القادم مؤكداً أن "مباراة القادسية ستكون صعبة جداً" ومهمة في مسار الفريق. وفي ختام حديثه، زفّ بشرى سارة للجماهير النصراوية بشأن جاهزية الخط الخلفي للمواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي، مؤكداً بشكل قاطع: "سيماكان جاهز للديربي أمام الهلال".
الهلال تحت المراقبة
بناءً على تحليل الجدول الزمني للمباريات، يبدو أن تلميحات جورجي جيسوس حول غياب العدالة تحمل وجاهة رقمية عند مقارنة "عنق الزجاجة" الأخير الذي مر به مقارنة بالهلال.
فقد خاض النصر ماراثوناً شاقاً لعب فيه ثلاث مباريات خلال 6 أيام فقط (27 ديسمبر أمام الأخدود، 30 ديسمبر أمام الاتفاق، و2 يناير قمة الأهلي)، بمعدل راحة لا يتجاوز يومين بين كل مباراة.
في المقابل، تمتع المنافس المباشر "الهلال" بجدول أكثر مرونة وتوزيعاً للجهد في نفس الفترة الحرجة؛ إذ لعب أيام (26 ديسمبر، 31 ديسمبر، و4 يناير)، ما منحه فترات راحة تصل إلى 4 أيام بين المباريات، وهو المعدل المثالي للاستشفاء الذي طالب به جيسوس.
هذا التباين الواضح في "أيام الراحة" خلال فترة الحسم الشتوية يفسر غضب المدرب البرتغالي وتصريحه بأن "أندية أخرى تلعب كل 5 أيام".
ماذا بعد للنصر والهلال؟
يخوض قطبا العاصمة "الهلال والنصر"، غداً الخميس الاختبار الأخير والبروفة النهائية قبل صدامهما المرتقب في "ديربي الغضب" الأسبوع المقبل.
يستعد الهلال، المتربع على الصدارة، لمواجهة الحزم وعينه على تأمين النقاط الثلاث للدخول إلى القمة بمعنويات عالية، بينما يصطدم النصر بفريق القادسية في اختبار وصفه جيسوس بـ"الصعب جداً"، حيث يسعى "العالمي" لتضميد جراح الخسارة الأخيرة أمام الأهلي واستعادة نغمة الانتصارات.
وتعتبر هاتان المواجهتان بمثابة "هدوء ما قبل العاصفة"، حيث تترقب الجماهير الموقعة الكبرى التي ستجمع الغريمين وجهاً لوجه يوم الاثنين المقبل، في قمة قد ترسم ملامح المنافسة على اللقب.
