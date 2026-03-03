Goal.com
نكونكو في الديربي.. "أسيست لياو" ورغبة أليجري يهددان نجم ميلان!

أليجري يدرس إشراك نكونكو منذ الدقيقة الأولى بدلاً من بوليسيتش الذي يعاني من تراجع في المستوى: الفرنسي يقنع بلياقته البدنية وتأثيره وتفاهمه المتزايد مع لياو.

بدأت الاستعدادات لمباراة ديربي ميلانو. ولم يتبق سوى القليل على انطلاق المباراة، حيث قد يختار ميلان خيارًا جديدًا في الهجوم استعدادًا لواحدة من أهم المباريات وأكثرها إثارة في الموسم. 

يبدو أن ماسيميليانو أليجري يفكر في خطوة مفاجئة في الديربي ضد إنتر: الاعتماد على كريستوفر نكونكو بدلاً من كريستيان بوليسيتش، الذي يعاني منذ أسابيع من صعوبات بدنية وأداء متقطع. 

هذه الفرضية تكتسب زخمًا بعد الفوز في كريمونا، حيث قدم الفرنسي تمريرة حاسمة لرافاييل ليو لتسجيل الهدف الثاني، مؤثرًا في دقائق قليلة أكثر مما استطاع الأمريكي أن يفعله في الفترة الأخيرة.

  • اللحظة الصعبة التي يمر بها بوليسيتش

    لم يسجل اللاعب الأمريكي أي هدف منذ ديسمبر، ولم يسجل أي هدف طوال عام 2026، ولم يلعب مباراة كاملة منذ 11 يناير ضد فيورنتينا. 

    حتى في كريمونا، حيث شكل خطورة على مرمى أوديرو، بدا بعيدًا عن أفضل مستوياته، لدرجة أنه بدا متعبًا ومحبطًا عند خروجه من الملعب، ورأسه منخفضًا وعيناه تحدقان في الفراغ عند عودته إلى مقاعد البدلاء.

  • تأثير نكونكو

    الجانب الآخر من الهجوم الأحمر والأسود يتعلق بكريستوفر نكونكو. بعد أن بدأ على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين، استغل الفرنسي الدقائق القليلة التي منحها له المدرب. 

    في كريمونا، قدم للياو تمريرة حاسمة ساعدت في تسجيل الهدف الثاني، بعد أن أضاع البرتغالي فرصتين غير معتادتين عليه.

    نكونكو هو المهاجم الأكثر جاهزية لدى أليجري في الوقت الحالي: بين نهاية 2025 وبداية 2026، أظهر نمواً ملحوظاً، واستعاد قدرته على التسجيل، وبراعته، وقبل كل شيء لياقته البدنية التي قد تصنع الفارق اليوم في ديربي عالي الكثافة.

  • اتفاق بين لياو ونكونكو

    رافائيل لياو أصبح مرجعاً في غرفة ملابس ميلان، مع نمو واضح من حيث الشخصية والنضج سواء أمام الميكروفونات أو في الملعب.  

    يبدو أن البرتغالي قد غير مساره، حيث أصبح أكثر نضجًا وقادرًا على قيادة المجموعة بكلمات القائد، ولكنه لا يزال بحاجة إلى الاستمرارية على أرض الملعب.

    بالإضافة إلى ذلك، شارك نكونكو في احتفاله على طريقة راكبي الأمواج في كريمونا. تم تفسير هذه اللفتة على أنها علامة على تزايد التفاهم والعلاقة الفنية التي قد تكون مفيدة ضد إنتر. 

    نكونكو، الذي يعتبر مرجعًا مركزيًا أكثر من بوليسيتش، سيسمح في الواقع للياو بالتحرك بحرية أكبر على الجناح وبين الخطوط.

  • خطة أليجري

    ضد إنتر، مساء الأحد في سان سيرو، لا ينوي ماسيميليانو أليجري تغيير تشكيلة 3-5-2، التي تعتبر ملاذاً آمناً، في حين أن تشكيلة 4-3-3 تظل حلاً يستخدم فقط أثناء المباراة. ضد إنتر الذي سجل 64 هدفاً في 27 مباراة، لا يريد المدرب المخاطرة أو الدخول في تجارب.

    سيكون مودريتش ورابيو، اللذان كانا حاسمين في مباراة الذهاب في الأوقات الصعبة، أساسيين. يتوقع أليجري منهما القدرة على إدارة توقيت المباراة هذه المرة أيضًا.

    لكن هناك خبر إيجابي على صعيد الإصابات: فإصابة دافيد بارتيساجي العضلية أقل خطورة مما كان متوقعًا ولا توجد أي كسور، ولهذا السبب قد يبدأ المدافع المباراة من الدقيقة الأولى في الديربي.

  • أليجري وإغراء نكونكو

    أليجري مستعد لإعادة إشراك نكونكو منذ الدقيقة الأولى في الديربي ضد إنتر. 

    هذه الفكرة جاءت نتيجة تراجع أداء بوليسيتش، الذي كان الفائز في المباراة في نوفمبر ولكنه أصبح الآن غير معروف، وأداء الفرنسي الأكثر تألقًا في المباريات الأخيرة، كما تؤكد ذلك تمريره الحاسمة إلى لياو في كريمونا.

    وإذا تم تأكيد هذه المفاجأة، فستكون إشارة قوية ليس فقط للديربي ولكن أيضًا لنهاية الموسم: لاعب تشيلسي السابق، الذي بقي على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين، سيحصل على ترقية مستحقة، بينما سيتعين على بوليسيتش أن يبدأ من جديد ليستعيد لياقته البدنية والعقلية.

