Getty Images Sport
ترجمه
"نعم، لقد دست عليه" - لاعب مانشستر سيتي المعار كلاوديو إيشيفيري يعترف بارتكابه خطأ على جول كوندي قبل هدف جيرونا المثير للجدل في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد برشلونة
اعتراف إيشيفيري وسط فوضى الديربي
لعب إيشيفيري، اللاعب المعار من مانشستر سيتي، دوراً مركزياً في الفوز المثير للجدل الذي حققه جيرونا في الدقائق الأخيرة. مع تعادل النتيجة 1-1، تحدى الشاب الأرجنتيني كوندي، مما أدى إلى تسجيل بيلتران الهدف الحاسم في الدقيقة 86. على الرغم من الاحتجاجات العنيفة من مقاعد البدلاء في برشلونة () ومراجعة VAR اللاحقة، سمح الحكام بالهدف، ليحسموا فوزاً مشهوراً للمضيفين.
وفي وقت سابق من المباراة، أضاع يامال فرصة ذهبية لتقدم برشلونة، حيث سدد الكرة في قاعدة القائم من نقطة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. وعلى الرغم من أن باو كوبارسي افتتح التسجيل بضربة رأس، إلا أن توماس ليمار أدرك التعادل على الفور، مما مهد الطريق لدراما في الدقائق الأخيرة. ولم يزد اعتراف إيشيفيري بعد صافرة النهاية إلا من إحباط برشلونة بعد أسبوع صعب للعملاق الكتالوني.
كان إتشيفيري صريحًا في حديثه للصحافة، حيث اعترف بوجود احتكاك مع المدافع الفرنسي خلال الانتقال السريع. "نعم، دست على قدم كوندي، لكنني كنت أركض بسرعة ولم أفعل ذلك عن قصد"، اعترف. "لو احتسب الحكم ذلك كخطأ، كنت سأتفهم".
- Getty Images Sport
ضربة قوية في سباق اللقب وتخفيف الضغط عن الهبوط
هذه الهزيمة تمثل تحولًا مهمًا في سباق اللقب في الدوري الإسباني، حيث أصبح برشلونة الآن متأخرًا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد. بعد أن تعرض مؤخرًا لهزيمة قاسية بنتيجة 4-0 على يد أتلتيكو مدريد في كأس الملك، أثارت الهزائم المتتالية تساؤلات جدية حول القوة الذهنية لفريق فليك. وقد أدى الافتقار إلى الفعالية الهجومية، الذي تجسد في معاناة يامال غير المعتادة، إلى إعادة الزخم إلى العاصمة.
بالنسبة لجيونا، تمثل هذه النقاط الثلاث شريان حياة مهم في صراعها ضد الهبوط. بإنهاء سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز، ابتعد فريق ميشيل بخمس نقاط عن منطقة الهبوط وارتقى إلى المركز 12 في الترتيب.
بينما جادل مدرب جيرونا ميشيل بأن اللعبة لا تستحق المراجعة لأنها حدثت خلال هجمة سريعة، فإن اعتراف اللاعب المخالف يشير إلى انهيار في التواصل بين الملعب وكابينة VAR. من المرجح أن يهيمن هذا الحادث على عناوين الصحف بينما يحاول برشلونة إعادة تنظيم صفوفه استعدادًا لمباراته القادمة ضد ليفانتي.
المديرون يتصادمون حول الجدل
سارع ميشيل إلى الدفاع عن نزاهة الفوز، وحث النقاد على عدم التركيز فقط على الجدل الذي دار في وقت متأخر. وقال للصحفيين: "التركيز على لعبه واحدة بعد العرض الذي شاهدناه يقلل من جودة كرة القدم". ووصف المباراة بأنها "عرض رائع" وأحد أفضل العروض في مسيرته التدريبية، مشددًا على أن العمل الجاد لفريقه يستحق النقاط بغض النظر عن الحادثة الفردية التي تورط فيها كوندي.
كما انتهز ميشيل الفرصة للإشادة بالأداء المتميز لدالي بليند وحارس مرمى برشلونة جوان جارسيا. ووصف أداء بليند بأنه "درس في الدفاع" ضد الفرق التي تمارس ضغطًا عاليًا، وأشاد بجارسيا باعتباره "أفضل لاعب في برشلونة" خلال المراحل الأولى من المباراة. ووفقًا لميشيل، فإن الفوز يمثل "نقطة تحول" للنادي الذي لم يكن يتوقع حتى حصد نقاط من متصدر الدوري.
رفض مدرب برشلونة فليك التركيز على القرار المثير للجدل، قائلاً إنه لن يستخدمه كعذر لخسارة فريقه. "ما رأيك؟ خطأ، أليس كذلك؟ لا داعي لقول المزيد"، قال، مضيفاً لاحقاً: "لو لعبنا جيداً، لكان بإمكاني انتقاد القرار... لكنني لا أريد أن يستخدم كعذر".
المعالم البارزة والفرص الضائعة
كان الهدف الافتتاحي لكوبارسي لحظة تاريخية للمدافع الشاب، حيث سجل أول أهدافه في الدوري الإسباني. في عمر 19 عامًا فقط، لا يزال كوبارسي أحد النقاط المضيئة القليلة في خط الدفاع الذي عانى من عدم الاستقرار في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، طغت على إنجازه حقيقة أن برشلونة فشل في الحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي في جميع المسابقات.
تضيف ركلة الجزاء التي أضاعها يامال إلى الإحصائيات غير العادية لهذا الجناح الشاب، الذي كان رائعًا هذا الموسم. كانت هذه هي المرة الأولى في مسيرته الاحترافية التي يفشل فيها في تحويل ركلة جزاء في مباراة للكبار.
- AFP
أسبوعان حاسمان لفليك
يواجه برشلونة الآن فترة صعبة من التعافي النفسي بينما يشاهد ريال مدريد يحاول توسيع صدارته إلى خمس نقاط ضد أوساسونا. مع عدم وجود مباريات مقررة في منتصف الأسبوع، يتمتع فليك برفاهية الوقت ولكنه يتحمل عبء التدقيق الشديد. أصبحت المباراة القادمة ضد ليفانتي "ضرورية للفوز" إذا أرادوا منع انهيار منتصف الموسم من أن يتحول إلى أزمة كاملة، خاصة مع اقتراب مباراة الإياب في نصف نهائي كأس الملك.
سيحاول جيرونا الاستفادة من هذا الزخم عندما يسافر لمواجهة منافسه المتوسط في سعيه لتأمين بقائه في الدوري. لا يزال تطور إيشيفيري يمثل قصة رئيسية لمجموعة سيتي فوتبول جروب، حيث يواصل التكيف مع كرة القدم الأوروبية.
