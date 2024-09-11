نظرية المؤآمرة تحيط ببرشلونة.. عشرة أسماء تضع تشافي في حرج أمام فليك!

النادي الكتالوني يظهر بشكل مذهل هذا الموسم!

قدم برشلونة بداية مثالية في الدوري الإسباني خلال الأسابيع الأولى بعدما حقق أربعة انتصارات من أصل أربع مباريات خاضهم الفريق.

البداية الجيدة لم تتوقف عند تحقيق النقاط الكاملة، لكنها وصلت لتقديم مباراة كرة قدم مثالية في الجولة الرابعة أمام بلد الوليد، انتهت بفوز النادي الكتالوني بسبعة أهداف مقابل لا شيء.

نجح برشلونة من خلال تلك المباراة في إرسال رسالة قوية مفادها أن الفريق تحت القيادة الفنية الجديد لن يكون رحيمًا بخصومه حال تراخوا أو ظهرا بشكل أقل من المتوقع، كذلك نجح من خلال تلك المواجهة في الخروج لأول مرة هذا الموسم بشباك نظيفة.

كل تلك الرسائل والمستويات الطيبة التي يقدمها برشلونة تحت قيادة هانسي فليك تقترح أن النادي الكتالوني تحت قيادة تشافي هيرنانديز كان لديه عدة مشاكل كبيرة، وليست مشكلة واحدة.