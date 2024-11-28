نظرة على "المشاغب" جورج جيسوس .. رحلة مدرب الهلال من "تقليل" الدوري السعودي إلى التشكيك في التحكيم

الوجه الآخر للعملة في رحلة "كاتب الأرقام القياسية" مع الهلال..

سيظل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، أحد الأسماء التي لن تنسى في تاريخ الملاعب السعودية، بعدما صنع واحدًا من أنجح مواسم الزعيم عبر تاريخه، بتحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس، بأكبر عدد من الانتصارات المتتالية بـ34 مباراة، فضلًا عن الفوز بالثلاثية السعودية، وتحقيق سلسلة لا هزيمة للهلال على مدار 550 يوم.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وتولى جيسوس تدريب الهلال للمرة الأولى، في الفترة بين يوليو 2018 ويناير 2019، ثم قاد فرق فلامنجو البرازيلي، وبنفيكا البرتغالي وفنربخشة التركي، حتى عاد لتدريب الأزرق مجددًا من يوليو 2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن، بالنظر إلى الوجه الآخر للعملة، فإن مسيرة جورج جيسوس، شهدت العديد من المواقف المثيرة للجدل، من قِبل المدرب البرتغالي، سواءً خلال الفترتين الأولى والثانية، حيث دخل في صدام مع عدة أشخاص، ولعل أبرزها كان رئيس الهلال الأسبق، الأمير محمد بن فيصل، والذي ساهم في رحيله عن قلعة الزعيم في الولاية الأولى.

ونستعرض في النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز المواقف المثيرة للجدل، للمدرب البرتغالي جيسوس، خلال مسيرته مع الهلال..