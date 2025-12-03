Ibrahim Al Khatal Amjad Attwan Iraq Bahrain Arab Cup 2025GOAL AR
أحمد فرهود

أعاد للأذهان "نطحة زيدان" .. لقطة "غير رياضية" من لاعب البحرين في مباراة العراق بكأس العرب 2025

الجدل يتواصل في بطولة كأس العرب 2025..

من مباراة إلى أخرى تشهد بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، التي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري؛ الكثير من اللقطات والأحداث المثيرة.

آخر هذه اللقطات والأحداث؛ كانت في مباراة منتخب العراق ضد نظيره البحريني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

  • نتيجة مباراة العراق والبحرين.. وجدول ترتيب "المجموعة الرابعة"

    منتخب العراق الأول لكرة القدم حقق فوزًا مهمًا للغاية على البحرين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    منتخبا البحرين والعراق يتواجدا في "المجموعة الرابعة"، ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025؛ إلى جانب كل من الجزائر والسودان.

    وتقدم المنتخب العراقي بهدفين متتاليين، عن طريق كل من الحارس إبراهيم لطف الله بـ"الخطأ في مرماه" ومهند علي، في الدقيقتين 10 و25؛ قبل أن تقلل البحرين الفارق في الدقيقة 79، بواسطة هشام السيد.

    وبهذه النتيجة.. يتصدر العراقيون جدول ترتيب "المجموعة الرابعة"، برصيد 3 نقاط بعد نهاية الجولة الأولى؛ وبفارق نقطتين عن الجزائر والسودان اللذين تعادلا (0-0)، عصر اليوم الأربعاء.

    ومن ناحيته.. تجمد منتخب البحرين الأول لكرة القدم عند "0 نقاط"، في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة.

    • إعلان

  • لقطة "غير رياضية" من نجم البحرين في مواجهة العراق

    شهد الوقت بدل الضائع من عمر مباراة منتخب العراق الأول لكرة القدم ضد البحرين، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025؛ لقطة "غير رياضية" أثارت الكثير من الجدل.

    بطل هذه اللقطة "غير الرياضية"؛ كان نجم منتخب البحرين إبراهيم الختال، الذي اعتدى بـ"الضرب" على اللاعب العراقي أمجد عطوان.

    اللقطة بدأت عندما تدخل عطوان على الختال، بجوار خط التماس بحدود منتصف الملعب تقريبًا؛ ليحتسب الحكم خطأً لمصلحة المنتخب البحريني.

    وبشكلٍ مفاجئ.. نهض الثنائي من أرضية الملعب؛ قبل أن يذهب الختال بعصبية شديدة للغاية إلى عطوان، ويقوم بـ"نطحة" على وجهه.

    هُنا.. لم يتردد حكم المباراة في إشهار الكارت الأحمر ضد إبراهيم الختال؛ ليفقده منتخب البحرين في الفترة القادمة.

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-FRA-ITA-ZIDANE-MATERAZZIAFP

    نجم البحرين يعيد إلى الأذهان "نطحة" زين الدين زيدان الشهيرة

    "نطحة" نجم منتخب البحرين إبراهيم الختال ضد العراقي أمجد عطوان، في المواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025؛ ذكرتنا بالواقعة الشهيرة للأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، في آخر مبارياته كـ"لاعب" مع عالم الساحرة المستديرة.

    زيدان قام بـ"نطحة قوية" على صدر منافسه ماركو ماتيراتزي؛ وذلك خلال مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره الإيطالي، في نهائي كأس العالم 2006.

    ونتيجة لذلك.. أشهر الحكم الكارت الأحمر المباشر ضد زيدان في الدقيقة 110؛ حيث كانت تلك هي اللقطة الأخيرة في مسيرة الأسطورة الفرنسية كـ"لاعب"، قبل الاعتزال بشكلٍ نهائي.

    والتشابه ما بين "نطحة" زيدان والختال؛ ليست في القوة أو مكانها على جسد الخصم، وإنما في الكواليس المحيطة بشأنها.

    الأسطورة الفرنسية عندما قام بـ"نطح" ماتيراتزي، لم يكن أحد يعلم السبب الحقيقي وراء هذا التصرف؛ حيث أن اللعبة المشتركة بينهما قبلها، لا تستدعي مثل هذا التصرف.

    إلا أنه فيما بعد تم الكشف عن أن المدافع الإيطالي، استفز زين الدين زيدان بـ"كلمات مسيئة" ضد شقيقته؛ ما دفع الأسطورة الفرنسية لمثل هذا التصرف "غير الرياضي".

    وبخصوص حالة الختال.. نجد أن تدخل عطوان عليه لا يستدعي كل هذه العصبية أو "النطحة الغريبة"؛ لكن تم رصد اللاعب العراقي وهو ينهض من الأرض، ويتجه إليه ببعض الكلمات غير الواضحة.

    لذلك يبقى اللغز القائم بعد تصرف النجم البحريني؛ هو: "هل تفوه اللاعب العراقي بكلماتٍ مسيئة ضده جعلته يقوم بـ(النطحة).. أم أنها عصبية غير مبررة أساسًا؟!".

  • FBL-FIFA-ARAB-CUP-CEREMONYAFP

    مجموعات بطولة كأس العرب "فيفا 2025" في قطر

    بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، تُقام في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.

    وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبي البحرين والعراق في "المجموعة الرابعة"، من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من الجزائر والسودان.

    أما باقي مجموعات كأس العرب 2025؛ فجاءت على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا وفلسطين

    * المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، عُمان وجزر القمر.

    * المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات والكويت.

    ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أُقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.

كأس العرب
البحرين crest
البحرين
البحرين
الجزائر crest
الجزائر
الجزائر
كأس العرب
السودان crest
السودان
السودان
العراق crest
العراق
العراق