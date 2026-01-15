نصائح لأربيلوا أم يورجن كلوب؟ زين الدين زيدان يكشف وصفة النجاح في ريال مدريد!

استمتع زيدان بفترتين كمدرب لريال مدريد وحقق العديد من الإنجازات في سانتياجو برنابيو. وقد تحدث الآن عن الفترة التي قضاها في ريال مدريد على قناة يوتيوب الخاصة بحميدو مسايدي، أحد أعضاء طاقمه في مدريد، وكشف عما يتطلبه النجاح: "في ريال مدريد، كان ما يريده اللاعبون أولوية، بالنسبة لي، هذا ما يجعل الأمور أقوى؛ أن تكون موجودًا من أجل اللاعب. إذا لم تفهم ذلك، فلن تستمر في هذه المهنة".

وأردف: "نحن موجودون لدعمهم؛ عليك أن تظهر أنك موجود من أجلهم. لكي يتقبل اللاعبون ما تريد تنفيذه، يجب أن يحبوننا. إذا لم يوافق اللاعبون على كل ما تضعه، التدريب، كل ذلك.. سيكون هناك دائمًا شيء مفقود. معنا، أعتقد أنهم استمتعوا حقًا على جميع المستويات. لقد غرسنا الكثير من الثقة في اللاعبين. لقد مروا بفترة صعبة وكانوا بحاجة إلى استعادة بعض الثقة واللياقة البدنية وكل شيء. وضعنا إطارًا حتى يتمكنوا من استعادة كل ذلك. عندما يكون اللاعب منافسًا وسعيدًا بالتدريب والخروج للعب المباريات، فمن المؤكد أنك ستفوز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا".