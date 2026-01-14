نشوة الانتصار أم إهانة؟ لاعب برشلونة الأسبق: أربيلوا "المهووس بمورينيو" لا يستطيع تلميع حذاء تشابي ألونسو!

أثار تعيين ألفارو أربيلوا مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول في ريال مدريد موجة واسعة من الجدل في الأوساط الإعلامية الإسبانية، من معالمها التصريحات النارية التي أطلقها اللاعب السابق والمدرب الإسباني أوسكار جارسيا-خونيينت، أحد أبناء برشلونة، والتي شكك فيها بشكل مباشر في القدرات الفنية والتكتيكية للمدرب الجديد.

جارسيا-خونيينت، الذي سبق له تدريب عدة أندية داخل إسبانيا وخارجها، لم يتردد في توجيه انتقادات قاسية لأربيلوا، وذلك خلال ظهوره في برنامج "توت كوستا" على إذاعة راديو كتالونيا، حيث قال حرفيًا: "من الناحية التكتيكية، وبناءً على القليل الذي شاهدته له مع فريق كاستيا، أربيلوا لا يقترب حتى من مستوى تشابي ألونسو، لا يستطيع تلميع حذائه!".

تصريح حمل في طياته مقارنة مباشرة بين أربيلوا وخلفه تشابي ألونسو، المدرب الذي غادر منصبه مؤخرًا، وسط انقسام واضح داخل إدارة النادي الملكي حول مستقبل المشروع الفني.