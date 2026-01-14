Real Madrid Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
نشوة الانتصار أم إهانة؟ لاعب برشلونة الأسبق: أربيلوا "المهووس بمورينيو" لا يستطيع تلميع حذاء تشابي ألونسو!

مستوى ريال مدريد مع ألفارو أربيلوا طي المجهول حتى الآن

أثار تعيين ألفارو أربيلوا مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول في ريال مدريد موجة واسعة من الجدل في الأوساط الإعلامية الإسبانية، من معالمها التصريحات النارية التي أطلقها اللاعب السابق والمدرب الإسباني أوسكار جارسيا-خونيينت، أحد أبناء برشلونة، والتي شكك فيها بشكل مباشر في القدرات الفنية والتكتيكية للمدرب الجديد.

جارسيا-خونيينت، الذي سبق له تدريب عدة أندية داخل إسبانيا وخارجها، لم يتردد في توجيه انتقادات قاسية لأربيلوا، وذلك خلال ظهوره في برنامج "توت كوستا" على إذاعة راديو كتالونيا، حيث قال حرفيًا: "من الناحية التكتيكية، وبناءً على القليل الذي شاهدته له مع فريق كاستيا، أربيلوا لا يقترب حتى من مستوى تشابي ألونسو، لا يستطيع تلميع حذائه!".

تصريح حمل في طياته مقارنة مباشرة بين أربيلوا وخلفه تشابي ألونسو، المدرب الذي غادر منصبه مؤخرًا، وسط انقسام واضح داخل إدارة النادي الملكي حول مستقبل المشروع الفني.

    جارسيا أوضح أن متابعته لفترة أربيلوا مع فريق الرديف "كاستيا" لم تمنحه أي انطباع بوجود هوية تكتيكية واضحة أو أفكار متقدمة على مستوى إدارة المباريات، مؤكدًا أن الفارق بينه وبين تشابي ألونسو "كبير جدًا".

    وأضاف: "تشابي كان يمتلك رؤية واضحة، وكان يعرف كيف يفرض أسلوبه داخل الملعب، بينما أربيلوا، على الأقل مما رأيناه حتى الآن، بعيد تمامًا عن هذا المستوى".

    وأشار المدرب الإسباني إلى أن نجاح أي مدرب في ريال مدريد لا يتوقف فقط على الانتماء للنادي أو التاريخ كلاعب، بل على القدرة الحقيقية على إدارة النجوم، وقراءة المباريات، والتعامل مع الضغوط الهائلة المحيطة بالنادي.

    "مهووس بمورينيو!"

    ولم تتوقف انتقادات جارسيا عند الجانب التكتيكي فقط، بل امتدت إلى شخصية أربيلوا وخطابه الإعلامي، حيث قال إن المدرب الجديد "يحاول أن يكون نسخة من جوزيه مورينيو".

    وأضاف: "أربيلوا يتحدث دائمًا عن مورينيو، وكأن ذلك وحده سبب وجوده الآن على دكة بدلاء ريال مدريد".

    ويرى جارسيا أن هذا التعلق الدائم باسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لا يمنح أربيلوا شرعية فنية حقيقية، معتبرًا أن ريال مدريد بحاجة إلى مدرب يصنع هويته الخاصة، لا أن يعيش في ظل شخصيات سابقة مهما كانت ناجحة.

  • صدامات محتملة داخل غرفة الملابس

    وتطرق جارسيا-خونيينت إلى نقطة شديدة الحساسية تتعلق بغرفة ملابس ريال مدريد، مؤكدًا أن أربيلوا سيجد نفسه مجددًا أمام لاعبين لم تكن علاقتهم جيدة بتشابي ألونسو.

    وقال: "سيعود ليتعامل مع لاعبين كانت لديهم مشاكل مع المدرب السابق، وهنا سنرى كيف سيتصرف".

    كما أشار إلى أن دعم رئيس النادي قد يكون حاضرًا في البداية، لكنه تساءل عن صاحب القرار الحقيقي في نهاية المطاف داخل النادي، قائلًا: "الرئيس قد يكون في صف أربيلوا الآن، لكن السؤال الحقيقي: من الأكثر أهمية بالنسبة له؟ أربيلوا أم فينيسيوس؟".. في إشارة واضحة إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يمثل أحد أعمدة المشروع الرياضي والتسويقي لريال مدريد في السنوات الأخيرة، والذي يعزى إلى الخلاف بينه وبين ألونسو مسألة رحيل المدرب الإسباني.

    اختبار صعب

    وختم جارسيا حديثه بالتأكيد على أن أربيلوا سيكون تحت ضغط جماهيري وإعلامي هائل منذ اليوم الأول، خاصة أن جماهير ريال مدريد باتت تملك تصورًا واضحًا عن طريقة اللعب التي تريد رؤيتها داخل الملعب.

    وأضاف: "الجماهير تعرف جيدًا كيف تريد أن يلعب الفريق، وأربيلوا سيكون مطالبًا بأن يكون ممتازًا، بل استثنائيًا، إذا أراد قلب الأمور لصالحه".

    تصريحات أوسكار جارسيا-خونيينت فتحت الباب على مصراعيه أمام نقاش واسع حول مستقبل ريال مدريد تحت قيادة أربيلوا، بين من يرى فيه امتدادًا لمدرسة النادي التقليدية، ومن يعتقد أنه يفتقر حتى الآن إلى الأدوات الفنية التي تؤهله لقيادة فريق بحجم وطموحات النادي الملكي.

