"سأتصل به وربما نسي الاسم".. أسطورة ريال مدريد يعقب على تجاهل فينسيوس جونيور لألونسو!

ويُذكر أن الواقعة التي أشار إليها كاماتشو تعود إلى مباراة الكلاسيكو الأخيرة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، عندما قرر تشابي ألونسو –المدرب الحالي لريال مدريد– إخراج فينيسيوس في الدقيقة 78، وأظهرت الكاميرات اللاعب البرازيلي غاضبًا وهو يغادر أرض الملعب، قبل أن يجلس على دكة البدلاء دون أن يُصافح مدربه، ما أثار موجة من الانتقادات في الصحافة الإسبانية.

وبعد المباراة، نشر فينيسيوس رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا) اعتذر فيها لجماهير ريال مدريد ولزملائه على تصرفه، لكنه لم يذكر اسم تشابي ألونسو ضمن اعتذاره، وهو ما اعتبره البعض تجاهلًا متعمّدًا، بينما رأى آخرون أنه مجرد سهو غير مقصود.

كاماتشو، الذي درّب ريال مدريد والمنتخب الإسباني في فترات سابقة، شدد في ختام حديثه على أن المدرب واللاعب يجب أن يتعاملا مع الموقف بعقلانية وهدوء، قائلاً: "في كرة القدم الحديثة، أصبح أي تصرف صغير مادةً ضخمة للإعلام ومواقع التواصل. كل شيء يُضخّم، وأي لفتة بسيطة تتحول إلى أزمة. لذلك أعتقد أن الجميع بحاجة إلى الهدوء. لا تشابي ألونسو سيتأثر، ولا فينيسيوس سيتوقف عن العطاء. في النهاية، ما يهم هو الفريق".

وختم النجم المدريدي السابق حديثه برسالة واضحة: "عندما تكون في ريال مدريد، عليك أن تدرك أن الانضباط لا يقل أهمية عن الموهبة. فينيسيوس لاعب رائع، لا شك في ذلك، لكن عليه أن يتذكر دائمًا أن العاطفة يجب أن تُدار بالعقل. ريال مدريد نادٍ يعيش على قيم العمل والاحترام، لا على الانفعالات".