نسخ خطة بيلينجهام.. أرنولد يستغل فترة التوقف لاستعادة بريقه "المفقود"!

"ترنت يحتاج إلى مزيد من الوقت للعودة بعد الإصابة. من المؤكد أنه خلال فترة التوقف سيتمكن من إعداد نفسه جيدًا لما هو قادم"، أوضح تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد بعد المباراة الأخيرة أمام رايو فاييكانو في فاييكاس، تمامًا قبل أن يغادر أحد عشر من لاعبيه مع منتخباتهم.

الظهير الإنجليزي، في المقابل، يبقى في مدريد لما يشبه فترة إعداد مصغرة، مطابقة لتلك التي نجحت بشكل جيد مع بيلينجهام في أكتوبر. الهدف: استعادة لاعب يمتلك الرقم القياسي للتمريرات الحاسمة لمدافع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بإجمالي 64 تمريرة.

الخطة التي صممها تشابي وجهازه الفني ستكون شاملة: بدنية، كروية، وذهنية أيضًا.

ألكسندر أرنولد يحتاج إلى "التحرر"، استعادة الأحاسيس والثقة في نظام جديد بالنسبة له ومع زملاء لا يزال يبني التفاهم معهم.

في ريال مدريد يحتاجونه أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد إصابة كارباخال. الفكرة هي أنه عند العودة من التوقف، يكون ترنت جاهزًا لتولي دور البطولة وأن يبدأ تأثيره على الفريق في الظهور حقًا. وهو أمر سيقدره فيدي فالفيردي أيضًا (لعب نحو نصف مبارياته هذا الموسم في مركز الظهير الأيمن بدلًا من مركزه الأساسي في وسط الملعب).