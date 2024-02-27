نزاهة الدورى الإنجليزي فى خطر!.. تخفيض عقوبة إيفرتون يتسبب فى وضع كارثي للبطولة

كيف سيؤثر تخفيض عقوبة إيفرتون على الدورى الإنجليزى؟

ابتعد فريق إيفرتون عن مراكز الهبوط فى الدورى الإنجليزي بعد قرار الأمس بتخفيض عقوبة خصم 10 نقاط من رصيده إلى ستة فقط.

وفي أبريل من العام الماضي، أشاد أحد الصحفيين بمدرب روما جوزيه مورينيو، بعد قيادته الفريق إلى احتلال المركز الثالث في الدوري الإيطالي ولكن قاطع البرتغالي حديثه قائلاً: "هل نحن في المركز الثالث في الجدول؟ هل نحن متأكدون من أن يوفنتوس ليس لديه 59 نقطة؟"، في إشارة واضحة إلى حقيقة أن يوفنتوس كان يستأنف ضد خصم 15 نقطة من رصيده بسبب المخالفات المالية وأضاف بسخرية: "نحن في إيطاليا".

وتواجه إنجلترا الآن أزمة خطيرة فيما يتعلق بنزاهة الدوري الذى يقال أنه الأفضل في العالم.