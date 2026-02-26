Getty
"نحن نشرب البيرة الحقيقية!" - دانيال فارك يرد برد مضحك بعد أن طلب بيب جوارديولا من نجوم مانشستر سيتي الاستمتاع بالكوكتيلات
نكتة فارك
بعد أن قلص سيتي الفارق مع أرسنال بفوزه على نيوكاسل 2-1، قال جوارديولا للصحفيين إنه سيمنح لاعبيه ثلاثة أيام عطلة، حيث سيتم تشجيعهم على احتساء بعض الكوكتيلات.
وقال فاركي، مدرب ليدز، الذي يستعد لفريقه لمواجهة سيتي في نهاية هذا الأسبوع: "هذا هو الفرق بين الناديين، فهم يشربون الكوكتيلات والكايبيرينها، أما نحن فنشرب البيرة!"
وأضاف: "نتطلع إلى هذه المباراة، حيث سنواجه الفريق الأكثر نجاحًا على مدار السنوات القليلة الماضية. لقد فازوا بكل شيء، ولديهم أفضل اللاعبين والمدرب في العالم. إنها مهمة صعبة بالنسبة لنا، لكننا نتطلع إليها. بالطبع نحن الأقل حظًا، لكننا أظهرنا أننا قادرون على تقديم أداء قوي. لدينا فرصة لربح بعض النقاط".
عن التطور التكتيكي لغوارديولا: "بيب يتطور دائمًا ويسير دائمًا في الطليعة. بمجرد أن يتكيف الجميع، يتغير مرة أخرى. لقد أثر على اللعبة وألهمها. إنه ببساطة الأفضل. لديه ربما أفضل مهاجم في العالم، إرلينج هالاند، ويعرف كيف يستخدمه - الوحيد الذي يقترب منه هو دومينيك كالفيرت-لوين بالطبع. علينا أن نتأكد من أنه لا يتم وضعه في موقع مثالي لاستخدام مهاراته. لكن هناك لاعبون آخرون يمكنهم تسجيل الكثير من الأهداف، وليس إرلينج هالاند فقط".
فارك معجب بصفقات يناير
سُئل فارك عن صفقات سيتي في يناير، مع انتقال أنطوان سيمينيو ومارك جوي إلى إتيهاد، مما أعطاهم دفعة قوية في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحول هاتين الصفقتين، أضاف مدرب ليدز: "كلاهما لاعبان من الطراز الرفيع، أحدهما من أفضل المهاجمين والآخر من أفضل المدافعين في هذا الدوري. هذا يزيد من تنوع الخيارات، وهو أمر مهم بالنسبة لهم. هذا أمر جيد، لكننا نتعامل مع الأمر كما هو، علينا أن نلعب مع كلاهما ونركز على ما يمكننا فعله".
ومع ذلك، يعتقد أن ليدز قد وجدت "نقطة ضعف".
وأضاف: "لدينا بيانات عن كل شيء ويمكننا حتى العثور على نقطة ضعف في مانشستر سيتي. نرى فقط انتصارًا تلو الآخر على اللوحة، فهم في صدارة جدول الترتيب، وهالاند سجل 22 هدفًا، وسيمينيو 13 هدفًا - لكن الحمد لله أننا ما زلنا نجد نقطة ضعف". "إذا كان ذلك يمنح فريقي مزيدًا من الثقة، فسأذكره ولكن لن أبالغ في تفسيره. من المهم أن نكون واقعيين، وعلينا التأكد من تجاوز الخط، وعلينا أن نكون فعالين للغاية في كلا الصندوقين، وعندها ربما يمكننا أن نجعل المباراة متقاربة. لن تكون لدينا فرصة إلا إذا جعلناها مباراة تاريخية، لذا نحتاج إلى مشجعينا، عليهم أن يدعمونا في هذا".
"جبل إيفرست"
قاد فارك فريقه نورويتش سيتي للفوز على مانشستر سيتي في كارو رود، لكنه يؤكد أن المهمة لا تزال أشبه بتسلق "جبل إيفرست".
وأضاف: "لا يزال الأمر أشبه بتسلق جبل إيفرست. من النادر أن تتاح لك فرصة كهذه لخلق شيء سحري. عليك أن تبذل جهدًا إضافيًا، كما تحتاج إلى قليل من الحظ حتى لا يكون سيتي في أفضل حالاته. أحتاج إلى أجواء خاصة حيث يكون الجميع متحمسين في الملعب. علينا أن نستغل فرصنا. مع نورويتش سجلنا أربعة أهداف، وكان ذلك فعالاً للغاية، لكن ذلك كان منذ وقت طويل. نواجه فريقاً في أفضل حالاته، ولاعبين من الطراز الأول. أفضل مدرب، لذا لا يزال الأمر بمثابة تسلق جبل إيفرست".
ليدز يحتل حالياً المركز الخامس عشر، ويبتعد بست نقاط عن منطقة الهبوط.
وأضاف فارك: "الثقة لا تضاهى بالفعل، لكن ما سيساعدنا هو حصد نقطة أو ثلاث نقاط. لم يحن وقت الحسم بعد، لكنها لا تزال فترة مهمة، وكل نقطة تقتربنا من الهدف مهمة، لذا فإن حصد نقطة أو ثلاث نقاط سيكون أمرًا هامًا. فرصة أخرى، لا شيء نخسره. يمكننا فقط حصد النقاط، لذا نحن نتطلع إلى هذه المباراة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ليدز يواجه سيتي هذا الأسبوع، قبل أن يلتقي مع سندرلاند. ثم يواجه نادي نورويتش، النادي السابق لفارك، في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.
