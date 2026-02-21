(C)Getty Images
"نحن لسنا بعيدين عن أرسنال" - تامي أبراهام يؤكد أن أستون فيلا قادر على اللحاق بالمدفعجية والفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز
أبراهام يعادل النتيجة ويبقي آمال أستون فيلا في الفوز باللقب حية
سجل أبراهام هدفًا في وقت متأخر بعد أن تقدم الزوار ليدز لمدة ساعة تقريبًا بفضل هدف أنطون ستاش في الشوط الأول. شهد أستون فيلا تراجعًا طفيفًا في أدائه الثابت منذ بداية الموسم في الأسابيع الأخيرة، حيث حقق فوزين فقط في آخر سبع مباريات، لكنه لا يزال على بعد سبع نقاط فقط من الصدارة مع 11 مباراة متبقية بعد سلسلة صعبة للرائد أرسنال.
تعادل آرسنال 2-2 مع ولفرهامبتون المتذيل يوم الأربعاء، مما دفع الكثيرين إلى القول إن السباق على اللقب لا يزال مفتوحًا، حيث اندلعت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مشجعي فريق أرتاتا ومنافسيه على حد سواء. لا يزال مانشستر سيتي في أفضل وضع لمطاردة آرسنال، لكن مع وجود أستون فيلا على بعد نقطتين فقط من رجال بيب جوارديولا، لا تزال الفرصة سانحة أمامه، وهو ما أشار إليه أبراهام في نهاية المباراة في فيلا بارك.
سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هدفه الثاني في خمس مباريات، وهو الأول له في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انضمامه إلى أستون فيلا للمرة الثانية في يناير. انضم إلى الفريق قادمًا من بشيكتاش بعد أن تعاقد معه العملاق التركي قادمًا من روما، وتحدث إلى الصحفيين بعد المباراة بعد أن سجل هدفًا في الدقائق الأخيرة من على مقاعد البدلاء ليمنح فريق ويست ميدلاندز نقطة واحدة بعد ظهر السبت.
أبراهام يؤكد أن أستون فيلا لا يزال في سباق اللقب
قال أبراهام لبرنامج BBC Final Score: "بالنظر إلى نتائج ليدز الأخيرة، نرى أنهم حققوا تعادلات وجعلوا المباريات صعبة على خصومهم. لذلك كنا نعرف ما يمكن توقعه ونحن سعداء لأننا لم نخسر المباراة، وعلينا فقط أن نواصل المسيرة ونستمر في الإيمان بأنفسنا.
"عندما وصلت لأول مرة، تحدثت مع بعض اللاعبين، ويمكنك أن ترى من بعيد أن الفريق يتمتع بالكثير من الصفات. نحن سعداء بوضعنا الحالي، لكننا قريبون جدًا، لذا علينا أن نواصل المضي قدمًا ونؤمن بأنفسنا.
"من يدري ماذا يمكن أن يحدث؟ نحن لسنا بعيدين عن أرسنال الذي يتصدر الترتيب. للأسف، لم نحقق الفوز اليوم، لكن علينا أن نواصل المضي قدمًا.
"تحدثنا عن ذلك عدة مرات في التدريبات [اللعب مع أولي واتكينز]، ولحسن الحظ تمكنا من تسجيل الهدف حتى يرى المدرب أن ذلك يمكن أن ينجح. نحن نعلم أنه مهاجم من الطراز الأول، وهو هنا منذ عدة سنوات وسجل العديد من الأهداف، لذا فهو منافس رائع. أنا سعيد بالعودة إلى دياري، ما عليّ سوى أن أجد منزلاً".
إيمري يتحدث بعد تعادل أستون فيلا مع ليدز
وقال مدرب أستون فيلا إيمري لبي بي سي سبورت: "هذه النقطة جيدة. لماذا؟ هذه المباراة صعبة للغاية ويجب أن نحافظ على هذا المستوى من الأداء. ليدز استحق التعادل. صنعنا فرصًا في الشوط الثاني لكنهم حصلوا على فرص للتسجيل.
"لقد دافعوا بشكل أقل من الشوط الأول. لقد ضغطوا علينا. حاولنا السيطرة من خلال التمريرات المتبادلة لكن الأمر كان صعبًا. لم نكن بحاجة إلى تمرير الكرة الطويلة إلى واتكينز. كنا بحاجة إلى اللعب في الخارج أكثر من الداخل. أفضل فرصة حصلنا عليها كانت في الشوط الأول. نقبل بنتيجة التعادل في هذه المباراة".
وأضاف عن أبراهام: "إنه يتنافس مع أولي واتكينز لتحسين أدائنا الهجومي. لعبنا اليوم بكليهما لأننا كنا بحاجة إليه. كان جيدًا. اليوم حققنا نقطة واحدة بفضل هدفه".
شهور أخيرة حاسمة في سباق اللقب
يعد تأمين التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الهدف الرئيسي لأستون فيلا في ما تبقى من الموسم، لكن فريق إيمري سيسعى إلى البقاء على مسافة قريبة من المركزين الأولين مع دخولنا ما يبدو أنه سيكون سباقًا مثيرًا.
لم يتوج فيلا بلقب بطل إنجلترا منذ 45 عامًا، أي منذ موسم 1980/81، وسيكون من أكبر المفاجآت في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز إذا تمكن من انتزاع اللقب من بين يدي آرسنال، متغلبًا في ذلك على أحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم، جوارديولا.
