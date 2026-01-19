باجيو المغرب، إرث أوكوشا وماني قائد بدون شارة .. كنوز لامعة في كأس أمم إفريقيا 2025 "رغم كل شيء"!

بين الشباب والخبرة، نقبت كأس أمم إفريقيا 2025، عن كنوز لمع بريقها في أرض المغرب، نجوم قدموا مستويات رائعة، ولقطات لا تنسى، في بطولة انتهت بحسم صراع الأسود لصالح السنغال.

هذه البطولة كانت إيذانًا بظهور نجوم على الساحة الكروية، وأكدت أن المنتخبات الإفريقية باتت تحشد أسلحتها القوية، قبل بضعة أشهر من انطلاق كأس العالم 2026، التي تقام في الصيف المُقبل، أو ركائز أساسية يمكن البناء عليها، لمنتخبات لم تتأهل إلى المونديال، مثل نيجيريا.

هناك العديد من النجوم الذين كان معيار تألقهم، هو "ثبات المستوى" وصنع الفارق مع منتخبات بلادهم، ومنهم من كان مفاجأة البطولة بحق، وسط "سيناريوهات" درامية رسمت الطريق نحو المشهد الختامي.