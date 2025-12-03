نجوم عالميون وحضور لافت لـ"رجل السلام".. دونالد ترامب بطل حفل قرعة كأس العالم 2026 بجائزة جديدة!

ستتابع دول العالم بفارغ الصبر يوم الجمعة قرعة نهائيات كأس العالم التي ستجرى في الولايات المتحدة. ويعني توسيع البطولة أن 48 فريقًا من جميع أنحاء العالم سيشاركون فيها وسيكتشفون من سيواجهون الصيف المقبل في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وسيحضر رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو مرة أخرى، وتنطلق مراسم القرعة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات.

وينطلق المونديال في الفترة من 11 يونيو 2026 ويستمر حتى 10 يوليو 2026.

لكن المراسم ستقام بحضور 43 منتخبًا فقط، مع بقاء ستة مقاعد غير محسومة، سيتم حسمهم في مارس المقبل، ضمن ملحق التصفيات في أوروبا بجانب الملحق العالمي.

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة