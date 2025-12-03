تجري قرعة كأس العالم 2026 يوم الجمعة في مركز كينيدي في واشنطن العاصمة، ومن المتوقع أن تكون حدثًا حافلًا بالنجوم. ستقدم الأيقونة العالمية هايدي كلوم البرنامج إلى جانب الممثل الكوميدي والممثل كيفن هارت. سيشمل هذا الحدث البراق أيضًا عروضًا موسيقية وأداءً من نيكول شيرزينجر وروبي ويليامز وفرقة فيليج بيبول والمغني الإيطالي أندريا بوتشيلي.
نجوم عالميون وحضور لافت لـ"رجل السلام".. دونالد ترامب بطل حفل قرعة كأس العالم 2026 بجائزة جديدة!
موعد قرعة كأس العالم 2025
ستتابع دول العالم بفارغ الصبر يوم الجمعة قرعة نهائيات كأس العالم التي ستجرى في الولايات المتحدة. ويعني توسيع البطولة أن 48 فريقًا من جميع أنحاء العالم سيشاركون فيها وسيكتشفون من سيواجهون الصيف المقبل في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وسيحضر رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو مرة أخرى، وتنطلق مراسم القرعة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات.
وينطلق المونديال في الفترة من 11 يونيو 2026 ويستمر حتى 10 يوليو 2026.
لكن المراسم ستقام بحضور 43 منتخبًا فقط، مع بقاء ستة مقاعد غير محسومة، سيتم حسمهم في مارس المقبل، ضمن ملحق التصفيات في أوروبا بجانب الملحق العالمي.
- AFP
ماذا قالت هايدي كلوم؟
عادت عارضة الأزياء الشهيرة والأيقونة العالمية كلوم لتقديم البطولة بعد أن تولت هذه المهمة في ألمانيا عام 2006. وتقول الشخصية التلفزيونية الحائزة على جائزة إيمي إنها تشرفت بتقديم القرعة.
وقالت: "إن استضافة القرعة النهائية مرة أخرى، بعد أن شاركت في هذا البرنامج قبل 20 عامًا في بلدي الأم، أمر استثنائي حقًا، كأس العالم يجمع العالم معًا بشكل لا مثيل له، وكوني جزءًا من هذا السحر مرة أخرى، على مسرح أكبر يضم ثلاث دول مضيفة و48 فريقًا، هو شرف لا يصدق".
سيشارك الممثل والمنتج داني راميريز أيضًا في الحدث، حيث سيقوم بمقابلة نجوم كرة القدم الحاضرين، وهو متحمس للغاية للمشاركة. وقال: "بصفتي شخصًا نشأ على لعب كرة القدم، فإن المشاركة في تقديم القرعة ومقابلة أساطير كأس العالم والتحدث معهم في حدث رفيع المستوى كهذا هو حلم. مع إقامة هذه البطولة في الولايات المتحدة، حيث ولدت، والمكسيك، حيث تقع بعض جذوري، فإن الأمر يصبح أكثر خصوصية - وأنا في غاية الحماس للمشاركة في هذا الحدث".
نجوم على أعلى مستوى
يمكن للمشجعين أيضًا الاستمتاع بالعروض الحية لبعض النجوم الكبار، بما في ذلك شيرزينجر، العضوة السابقة في فرقة "بوسي كات دولز". تشارك المغنية الأمريكية الحائزة على جائزة توني في برنامج يضم أيضًا النجم البريطاني وسفير الفيفا روبي ويليامز والمغني الإيطالي أندريا بوتشيلي. كما ستؤدي فرقة Village People الأسطورية أغنيتها العالمية YMCA بعد انتهاء القرعة، والتي ارتبطت خلال السنوات الأخيرة بحملات ترامب ومناسباته العامة.
- Getty Images News
ترامب وجائزة السلام!
في مشهد عالمي يجمع بين الفن والسياسة والرياضة، يستعد النجم البريطاني روبّي ويليامز للظهور إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل سحب قرعة كأس العالم، المقرر إقامته يوم الجمعة في الولايات المتحدة. وسيقدّم ويليامز، المعروف بشغفه الكبير بنادي بورت فايل الإنجليزي، عرضًا موسيقيًا أمام ملايين المتابعين من عشّاق كرة القدم حول العالم، وذلك على خشبة مركز كينيدي في العاصمة واشنطن، حيث يُنتظر أن يتعرّف المنتخب الإنجليزي على منافسيه في نهائيات العام المقبل.
زأكّد الرئيس ترامب حضوره رسميًا، ليصبح أول شخصية تتسلم "جائزة السلام" الجديدة التي استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
نظام قرعة كأس العالم 2026 والمستويات
سيشهد قرعة كأس العالم تقسيم 12 فريقًا إلى أربعة مستويات، حيث يضم المستوى الأول الدول المضيفة الثلاث بالإضافة إلى الفرق التسعة الأولى في تصنيف الفيفا. أما المستيات الثلاثة المتبقية فسيتم تحديدها وفقًا لتصنيف الفيفا. تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال هناك ستة مقاعد مؤهلة لم يتم تحديدها بعد، حيث ستقام مباريات فاصلة في مارس، وقد تم وضع جميع هذه الفرق الستة في القص 4.
يتم السحب باختيار فريق واحد من كل مجموعة. هناك أيضًا تغيير إضافي لعام 2026، حيث لا يمكن أن تواجه بعضها البعض الدول الأربع الأولى في تصنيف الفيفا - إسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا - حتى مرحلة نصف النهائي.
المستوى 1: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.
المستوى 2: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.
المستوى 3: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا.
المستوى 4: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، أربعة فرق أوروبية في التصفيات، فريقان قاريان في التصفيات.
- AFP
كيف يمكن مشاهدة قرعة كأس العالم 2026؟
يمكن للمشجعين مشاهدة قرعة كأس العالم على الموقع الرسمي للفيفاوقناة الفيفا على يوتيوب ومن خلال قنوات بث دولية مختارة. في المملكة المتحدة، سيتم بث القرعة على الهواء مباشرة عبر قناة بي بي سي وبي بي سي آي بلاير. في الولايات المتحدة، ستبث قناتا فوكس وفوبو القرعة.
ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.
في الشرق الأوسط القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم 2022 هي بي إن سبورتس، والتي تبث عادةً الأحداث المماثلة لمعظم البطولات في العالم، وتحديدًا قناة beIN SPORTS NEWS.
كما أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم سوف يُذيع مراسم القرعة عبر تطبيق FIFA+
سيوفر لك جول كذلك تغطية حية للسحب فور حدوثه وستكون قادرًا على المتابعة على موقعنا الإلكتروني ومن خلال التطبيق.