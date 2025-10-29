قال كييزا واصفًا اللحظات التي تلت صافرة النهاية في ملعب برينتفورد: "لم يكن أحد يتحدث، ساد الصمت التام. لم يكن هناك حاجة للكلام، لأن كل شخص يعرف ما حدث وما يجب أن يتغير. في بعض الأحيان، لا تحتاج للكلمات كي تدرك الموقف، بل إلى التفكير بهدوء فيما يمكننا فعله بشكل أفضل".

وأضاف النجم الإيطالي: "هذا الصمت لم يكن سلبياً. على العكس، أراه شيئًا إيجابيًا، لأنه دليل على أن كل لاعب يشعر بالمسؤولية ويريد تغيير الوضع. عادةً عندما تمر بفترة صعبة، أول ما تفكر فيه هو أن تبذل المزيد، أن تتدرب أكثر. وهذا ما شعرنا به جميعًا بعد المباراة".

ليفربول، بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، يعيش واحدة من أسوأ فتراته منذ سنوات، بعد أن خسر خمسًا من آخر ست مباريات في مختلف البطولات، وودّع سباق الصدارة مبكرًا. ومع ذلك، يرى كييزا أن روح الفريق لم تمت بعد، وأن هناك إصرارًا جماعيًا على استعادة الهوية التي جعلت الريدز أحد أقوى أندية أوروبا في السنوات الأخيرة.