بعد الهزيمة المدوية أمام برينتفورد، والتي عمّقت جراح ليفربول بسقوطه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كشف النجم الإيطالي فيديريكو كييزا عن تفاصيل ما دار داخل غرفة ملابس الفريق عقب المباراة، مؤكدًا أن "لا أحد كان يتحدث"، وأن هذا الصمت – رغم قسوته – يمثل علامة إيجابية على رغبة اللاعبين في التغيير والعودة للطريق الصحيح.
كييزا، الذي انضم إلى ليفربول قادمًا من يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه إسترليني، تحدث بصراحة في مقابلة مع صحيفة "التايمز"، مشيرًا إلى أن حالة الإحباط التي اجتاحت اللاعبين بعد السقوط الجديد كانت "صحية"، لأنها تعكس إدراك الجميع لحجم الأزمة التي يعيشها الفريق.