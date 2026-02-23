Getty
ترجمه
نجم مانشستر يونايتد يتعرض لحظر القيادة لمدة ستة أشهر وغرامة مالية بعد أن قاد سيارته بسرعة مروعة في منطقة سكنية
يورو يتعرض لحظر القيادة
تم حظر يورو من القيادة لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 666 جنيهًا إسترلينيًا بعد أن تم ضبطه وهو يقود بسرعة زائدة. سيتعين على اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أيضًا دفع 120 جنيهًا إسترلينيًا لتغطية التكاليف و 266 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم إضافية للضحية. لم يمثل يورو أمام المحكمة، لكن محاميته، ليزا نيفيت، أوضحت أن نجم مانشستر يونايتد كان "يسرع لنقل صديق إلى محطة السكة الحديد" وأصدرت اعتذارًا نيابة عن المدافع.
وأضافت نيفت: "إنه غير معرض لحرمان من القيادة، لكنه يدرك أنه بسبب السرعة التي كان يقود بها، فمن المرجح أن تفرض المحكمة حرمانًا من القيادة بدلاً من نقاط جزائية. يود موكلنا أن يغتنم هذه الفرصة ليعتذر عن الحادث الذي وقع لأنه كان مسرعًا ليوصل صديقًا إلى محطة القطار.
ويضيف عميلنا أنه يعتقد أن السرعة الزائدة حدثت في مكان كانت فيه الطريق واسعة ولم يكن هناك احتمال كبير للتصادم مع أي مستخدمين ضعفاء للطريق مثل المشاة".
- Getty Images Sport
مانشستر يونايتد يتفوق على ريال مدريد في يورو
وقع يورو مع مانشستر يونايتد في عام 2024 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار) بعد أن فاز الشياطين الحمر بالسباق على التعاقد معه. كان ريال مدريد من بين الأندية التي ربطت اسمها بالمدافع، لكنه اختار أولد ترافورد بدلاً من ذلك.
مر الشياطين الحمر بفترة صعبة منذ وصول يورو، حيث تمإقالة روبن أموريم بعد 14 شهرًا من توليه المنصب في يناير، لكنه أصر على أنه لا يندم على قراره بالانضمام إلى النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال: "حتى مع الموسم الماضي، لم أشعر أبدًا بالندم. أعرف مانشستر يونايتد، وأعرف أنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون الموسم سيئًا. لكن هذا النادي هو نادٍ كبير، ولا يمكن أن يكون هناك شك في ذلك. كنت أعرف المشروع قبل مجيئي. بالطبع، لم أكن أتوقع أن نحتل المركز الخامس عشر في العام الأول - وهذا شيء علينا مواجهته.
"لكن اليوم، خياري هو مانشستر [يونايتد] وأنا سعيد جدًا بهذا. أعلم أن بعض الناس تحدثوا عن هذا العام الماضي بسبب النتائج. أستطيع أن أتفهمهم، لكن بصراحة، هذا خياري ومسيرتي المهنية. أعرف ما أفعله وسأكون أفضل في المستقبل".
يورو يتوقع النجاح في مانشستر يونايتد
يورو تم ترشيحه ليصبح لاعبًا رئيسيًا في مانشستر يونايتد. قال اللاعب السابق في فريق الشياطين الحمر فيل جونز لموقع النادي الرسمي: "أعتقد أنه كان جيدًا جدًا. تعجبني خصائصه كلاعب، كقلب دفاع، خاصة في الجانب الأيمن من خط الدفاع الثلاثي.
أعتقد أنه يتمتع بالسرعة واللياقة البدنية، وهو ما أعتقد أنه أمر بالغ الأهمية لمدافع وسط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذه الأيام. من الناحية الفنية، فهو جيد جدًا في التعامل مع الكرة. في بناء الهجمات، فهو جيد جدًا وموثوق جدًا. إنه يقرأ المباراة جيدًا. إنه قوي في كلا المنطقتين. لذا، نعم، سيكون لاعبًا مهمًا لمانشستر يونايتد لسنوات عديدة قادمة".
- Getty Images Sport
يورو يستدعي مارتينيز بعد إصابته
عاد يورو إلى التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد يوم الاثنين في المباراة ضد إيفرتون، بعد أن تم استبعاد ليساندرو مارتينيز من المباراة بسبب الإصابة. يعاني الأرجنتيني من إصابة طفيفة في ربلة الساق ومن المتوقع أن يغيب عن المباراة المقبلة لمانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني أن يورو قد يستمر في خط الدفاع خلال زيارة النسور.
إعلان