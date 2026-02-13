Getty Images Sport
نجم مانشستر سيتي رودري متهم بتوجيه تعليقات "غير عادلة" للحكم، بينما يواجه الفائز بجائزة الكرة الذهبية خطر الإيقاف
رودريغو متهم بانتقاد الحكم
وفقًا لـ BBC Sport، تم توجيه اتهام إلى رودري من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تعليقاته على الحكام عقب تعادل مانشستر سيتي مع توتنهام. كان اللاعب الدولي الإسباني غاضبًا من السماح بهدف دومينيك سولانكي الأول، على الرغم من أنه بدا وكأنه ركل مارك جوي من الخلف.
وادعى رودري أن القرار "غير عادل" بعد المباراة، قائلاً: "أعلم أننا فزنا كثيراً وأن الناس لا يريدوننا أن نفوز، لكن على الحكم أن يكون محايداً.
هذا غير عادل لأننا نعمل بجد. عندما ينتهي كل شيء، تشعر بالإحباط".
سجل سولانكي هدفًا ثانيًا رائعًا بركلة العقرب، واعتبر رودري أن هدفه الأول كان نقطة تحول.
وأضاف: "إنه الهدف الأول الذي سجلوه، ربما [لو] لم يسجلوا هذا الهدف لكنا فزنا بالمباراة".
كما زعم أن هناك نمطًا من القرارات السيئة.
وأضاف رودري: "مباراة تلو الأخرى، وهذا غير ممكن".
"بصراحة، أنا لا أتحدث أبدًا عن الحكام، فأنا أحترم عملهم كثيرًا. لكن عليهم الانتباه إلى هذه الأمور.
"لقد ركل (سولانكي) ساقه، الأمر واضح جدًا... هذا يحدث في مباراتين أو ثلاث مباريات متتالية ولا أعرف السبب".
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتخذ إجراءات صارمة
وقالت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن رودري "تصرف بطريقة غير لائقة خلال مقابلة إعلامية بعد المباراة بإدلائه بتصريحات تنطوي على تحيز و/أو تشكك في نزاهة أحد مسؤولي المباراة". وأمامه حتى 18 فبراير للرد على ذلك.
هناك احتمال أن يتم حظره، مما سيشكل ضربة قوية لآمال مانشستر سيتي في الفوز باللقب. تم إيقاف يورغن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، لمباراتين بعد أن زعم أن الحكم بول تيرني "كان لديه شيء ضد" فريقه.
رودري يحظى بدعم مدرب مانشستر سيتي جوارديولا
لم ينتقد بيب جوارديولا الحكام بشدة، لكنه كان لا يزال مندهشًا من قرار السماح بهدف سولانكي.
وقال: "إذا فعل مدافع وسط ذلك بمهاجم، فسيكون ذلك ركلة جزاء، أليس كذلك؟"
كما بدا أنه يشير إلى أن الحكم ساعد توتنهام بقراره، مضيفًا: "لم يتغير رأيي الذي كان لدي في الماضي.
كنا نفضل ألا يحدث هذا التغيير، لكنني لا أمانع في أن يكون هناك جدل حول الهدف الذي منحه الحكم لتوتنهام.
بعد ذلك، أصبح من الصعب التحكم في الزخم. كانت المباراة جيدة.
"ضد مانشستر يونايتد، يمكنني أن أقول الكثير [عن طريقة لعبنا]. اليوم، بشكل عام، كانت المباراة جيدة للغاية".
غوارديولا يتحدث عن لياقة هالاند والتحدي الذي يمثله أرسنال
سيواجه سيتي فريق سالفورد سيتي في مباراة مثيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع قبل أن يعود إلى سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل يونايتد في نهاية الأسبوع المقبل. ويحتل سيتي حالياً المركز الثاني بفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر أرسنال، بعد فوزه على فولهام 3-0 في منتصف الأسبوع.
كما قدم جوارديولا تحديثًا عن حالة المهاجم إرلينج هالاند، بعد استبداله في الشوط الأول.
وأضاف: "مشاكل بسيطة. لم يكن يشعر بالراحة. السبب؟ كثرة المباريات. لم أتحدث مع الأطباء، ولا أعرف بالضبط ما الذي يعاني منه.
قال إنه لا يشعر بالراحة، ومع النتيجة 3-0، ووجود عمر والمباريات القادمة، كان ذلك قرارًا منطقيًا".
وحول سباق اللقب، قال: "لم نكن متأخرين بتسع نقاط قبل مباراة أنفيلد، ولسنا متأخرين بثلاث نقاط قبل مباراة برينتفورد وأرسنال، وبعد ذلك سنرى.
"أقول دائمًا إن التركيز هو على النمو والنمو والنمو. كيف يمكننا أن نكون أكثر اتساقًا على مدار 90 دقيقة، كيف يمكننا أن نكون أفضل، وأن يشعر اللاعبون أنهم يفعلون ما نريدهم أن يفعلوه.
"يمكننا القيام بذلك من حيث العقلية والأنماط الدفاعية والهجومية. نحن نقوم بذلك".
