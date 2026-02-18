Getty Images Sport
نجم ليفربول السابق فيليب كوتينيو يطلب إنهاء عقده بعد تعرضه للهتافات من قبل المشجعين
كوتينيو أكمل عودته الدائمة إلى البرازيل في عام 2025
غادر كوتينيو ليفربول في عام 2018 لينتقل إلى برشلونة في صفقة أحلامه، لكن انتقاله إلى الدوري الإسباني لم ينجح، ومنذ ذلك الحين وهو يتنقل بين الأندية دون أن يتمكن من تحقيق الإمكانات الهائلة التي أظهرها كلاعب شاب.
انضم إلى أستون فيلا بشكل دائم في عام 2022، لكنه لم يتمكن من تقديم أداء متسق، وتم إعارته إلى نادي الدحيل القطري قبل أن يعود إلى البرازيل في عام 2024 في انتقال مؤقت آخر، هذه المرة إلى فاسكو دا جاما. وبحسب ما ورد، تم الاتفاق على إنهاء العقد مع فيلا بعد عام، مما سمح لكوتينيو بالعودة بشكل دائم إلى فاسكو، حيث كان قد أبهر في نظام الشباب قبل أن يصبح محترفًا.
على الرغم من أنه تمكن من تسجيل 17 هدفًا في 80 مباراة منذ عودته، إلا أن كوتينيو أصبح غير سعيد ويرغب في بدء صفحة جديدة في مكان آخر.
البرازيلي يطلب إنهاء العقد
وفقًا لـ Globo، أبلغ كوتينيو نادي فاسكو برغبته في إنهاء عقده الحالي، حيث ورد أن اللاعب أعرب عن نيته مباشرةً إلى رئيس النادي بيدرينهو.
يُعتقد أن هذا الطلب شكل صدمة للفريق البرازيلي، ويبدو أن إدارته حاولت إقناع لاعب خط الوسط المهاجم بتغيير رأيه، لكن كوتينيو يعتقد أن موقفه الحالي "لا رجعة فيه".
كان من المفترض أن تبدأ مفاوضات تجديد العقد مع محاولة فاسكو إقناع كوتينيو بالتوقيع على عقد أطول أمدًا، لكن "تراكم الانتقادات" التي تلقاها في الأسابيع الأخيرة جعلت موقفه في النادي غير قابل للدفاع عنه على ما يبدو. تعرض كوتينيو للهتافات الاستهجانية من قبل مشجعيه خلال آخر ظهور له مع فاسكو، وكان هدفًا لانتقادات وسائل الإعلام المحلية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
لعب في ليفربول قبل انتقاله الفاشل إلى برشلونة
سرعان ما استقطب نادي إنتر ميلان العملاق لاعب الدوري الإيطالي كوتينيو في عام 2008 بعد أن أبهره موهبة الشاب البرازيلي. ومع ذلك، واجه صعوبة في فرض نفسه في العاصمة الإيطالية، فانتقل إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات في يناير 2013. وسرعان ما أصبح نجمًا لامعًا في أنفيلد، حيث تآلف جيدًا مع لاعبين مثل لويس سواريز ودانيال ستوريدج ورحيم سترلينج، وساعد الريدز في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2013-2014.
تم اختياره في فريق العام من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في الموسم التالي، حيث احتل ليفربول المركز السادس وظل جزءًا لا يتجزأ من الفريق عندما حل يورغن كلوب محل بريندان رودجرز كمدرب في ميرسيسايد، وساعد في عودة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا. تعاون كوتينيو بشكل جيد مع لاعبين مثل ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ولاحقًا محمد صلاح، لكنه انجذب إلى برشلونة في فترة الانتقالات في يناير 2018، حيث تم الاتفاق على صفقة بقيمة 142 مليون جنيه إسترليني (162 مليون يورو/192 مليون دولار).
على الرغم من أنه بدأ بشكل جيد في كامب نو، حيث ساعد فريقه الجديد على الفوز بلقبين في الدوري الإسباني وكأس الملك، إلا أنه سرعان ما فقد مكانته وتم إعارته إلى بايرن ميونيخ للموسم 2019-20، حيث فاز بثلاثية الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا دون أن يجعل نفسه لاعبًا أساسيًا للمدرب هانسي فليك.
انضم كوتينيو إلى زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد عندما وقع مع أستون فيلا في عام 2022، لكنه عانى مرة أخرى من عدم الاستقرار وسرعان ما انتقل إلى الدحيل ثم فاسكو.
كوتينيو يستعد لاتخاذ قرار بشأن خطوته التالية
وجهة كوتينيو المقبلة لا تزال مجهولة. قد يكون هدفًا مغريًا للدوري السعودي للمحترفين، حيث يبحث صندوق الاستثمار العام دائمًا عن لاعبين يمكنهم المساعدة في رفع مستوى المنافسة. قد يقرر أيضًا الانتقال إلى الولايات المتحدة والانضمام إلى أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم أو البقاء في البرازيل.
