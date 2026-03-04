نجم فولهام والمكسيك راؤول خيمينيز يتفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وهاري كين في مجال رئيسي واحد

كان جيمينيز متفائلاً عندما شرح أسباب وضع نفسه في صدارة الترتيب، قائلاً: "سواء أعجبك ذلك أم لا، فإنني أحقق نسبة نجاح أفضل من جميع الذين ذكرتهم. لا أعرف ما إذا كنت الأفضل في العالم، ولكن هذا شيء يميزني. سأبقى على رأيي". إنه ادعاء جريء لأي لاعب، لكن الإحصائيات تشير إلى أن لاعب وولفز السابق لديه الكثير من الأدلة التي تدعم ثقته بنفسه عندما يقف أمام الكرة.

في الواقع، توضح الأرقام فرقًا واضحًا في الكفاءة مقارنة باللاعبين اللذين سيطرا على جائزة الكرة الذهبية لما يقرب من عقدين. بينما سجل ميسي هدفين رائعين لصالح إنتر ميامي مؤخرًا، يبلغ معدل تحويله لركلات الجزاء في مسيرته حوالي 77.8 في المائة (112 من 144). في الوقت نفسه، تم تشخيص إصابة رونالدو في أوتار الركبة بعد مباراة أضاع فيها ركلة جزاء بشكل غير معهود، ليبقى متوسطه في مسيرته عند 83.5 في المائة (182 من 218) - وهي أرقام تتضاءل مقارنة بمعدل نجاح خيمينيز المذهل الذي يبلغ 96 في المائة.