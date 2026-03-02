نجم ريال مدريد سيغيب عن مباراة الدوري الإسباني بسبب زيارة للطبيب الأسنان في ضربة جديدة للإصابة، بينما يسعى فريق ألفارو أربيلوا إلى تقليص الفارق مع برشلونة

تعرض ريال مدريد لانتكاسة غير متوقعة قبل مباراته الحاسمة في الدوري الإسباني ضد خيتافي، حيث تم استبعاد لاعب الوسط الفرنسي كامافينجا رسميًا من المباراة. في أسبوع تهم فيه كل نقطة لفريق أربيلوا في سعيه لملاحقة برشلونة المتصدر للدوري، فإن خسارة أحد أكثر لاعبيه تنوعًا هي أمر صعب القبول. تم تأكيد غيابه صباح الاثنين، مما أجبر الفريق على إجراء تغييرات متأخرة على الخطط التكتيكية التي تم إعدادها في فالديبيباس.

السبب وراء استبعاد لاعب رين السابق هو بالتأكيد سبب غير تقليدي في عالم الرياضة الاحترافية. أبلغ الصحفي مانو ساينز من صحيفة AS الإسبانية عن هذا التطور غير المعتاد. لن يتمكن أربيلوا من الاعتماد على اللاعب الفرنسي مساء الاثنين بسبب مشكلة مفاجئة في الأسنان. اضطر لاعب الوسط إلى زيارة طبيب الأسنان بشكل عاجل يوم السبت الماضي، مما جعل مشاركته مع فريق خوسيه بوردالاس موضع شك كبير.