نجم توتنهام "المجنون" يُعتبر "هدفًا سهلاً" للمنافسين، حيث يشرح مهاجم توتنهام السابق السبب الرئيسي وراء معاناة فريقه القديم
روميرو انتقد صفقات الانتقالات وطُرد من الملعب في أولد ترافورد
روميرو، الذي يرتدي شارة قائد توتنهام، تصدر عناوين الصحف بشكل سيئ هذا الموسم. فقد انتقد علناً سياسة التعاقدات التي يتبعها النادي بعد التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي، حيث لعب المباراة رغم أنه كان يشعر بتوعك. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة: "أردت أن أكون متاحاً لمساعدتهم رغم أنني لم أكن أشعر أنني بخير، خاصة أننا لم يكن لدينا سوى 11 لاعباً متاحاً - أمر لا يصدق ولكنه حقيقي ومخزٍ".
في المباراة التالية لتوتنهام، حصل روميرو على بطاقة حمراء خلال مباراة مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد. كان هذا الطرد مكلفًا، حيث خسر توتنهام المباراة 2-0. استمر المدرب الدنماركي توماس فرانك لمباراة واحدة فقط - خسارة أمام نيوكاسل - قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه الإدارية.
تراجع توتنهام، الذي يعمل الآن تحت قيادة المدرب المؤقت إيغور تودور، إلى المركز 16 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز - بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط. وتثار التساؤلات حول ما إذا كان الفريق سيخوض معركة من أجل البقاء.
زامورا يشرح سبب تحول قائد توتنهام إلى "هدف سهل"
قال زامورا، المهاجم السابق لتوتنهام، في حديثه مع Northerner، عندما سئل عن سبب صعوبة الموقف الذي يمر به توتنهام: "بالنسبة لي، ما زلت أنظر إلى دفاعهم، وربما هذه هي الطريقة التي أنظر بها إليهم منذ أربع أو خمس سنوات. لا أنظر أبدًا إلى لاعبي الوسط أو الظهيرين وأقول "أنتم وحدة منظمة".
"روميرو مجنون. أعتقد أنه يمكنك الحصول على ركلة جزاء منه كل أسبوع، أو أن لديك دائمًا فرصة لإثارة غضبه وجعله يُطرد. بالنسبة لي كمهاجم، سيكون ذلك هدفًا سهلاً كل أسبوع - اصطدم به مرة واحدة، وسوف يرد عليك ويطرد، لتصبح النتيجة 10 لاعبين.
"لا يبدو أنهم متماسكين بما يكفي، ويجب أن تبني أساسياتك على ذلك. كان هناك الكثير من الحديث عن استقبال فريق أرسنال للأهداف، وفريق تشيلسي - [جون] تيري، [ريكاردو] كارفالو، [ويليام] غالاس، كان ذلك دفاعًا رباعيًا جيدًا، ويجب أن تبني من الناحية الدفاعية ثم تتقدم إلى الأمام وتضم لاعبين قادرين على صنع الفرص وتسجيل الأهداف".
توتنهام يطلب من روميرو التخلي عن مهامه كقائد للفريق
زامورا ليس الوحيد الذي لاحظ أخطاء جسيمة في أداء روميرو، حيث يرى سام ألارديس، المدير الفني السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن الفائز بكأس العالم يجب أن يُعفى من مهام القيادة.
قال ألارديس، المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا: "كريستيان روميرو هو أحد هؤلاء اللاعبين النموذجيين الذين لا يتعلمون. لديه موهبة كبيرة، لكنه يعاني من العديد من العيوب التي لم يقم بإصلاحها. لا يزال يرتكب نفس الأخطاء التي كان يرتكبها عندما انضم إلى توتنهام لأول مرة.
"إما أن يتم تجريده من شارة القيادة، أو أن يقول له أحدهم: "ابق على قدميك، لا أريدك أن تسقط على الأرض عند التدخل"، وإذا استمر في فعل ذلك، فعليه إخراجه من التشكيلة.
إنه يسيء إلى سمعة مدربيه لعدم قدرتهم على السيطرة عليه. إذا كنت لاعب وسط، فإن أولويتك الأولى هي أن تكون مدافعًا، وليس مدى براعتك في التعامل مع الكرة - فهذا مجرد ميزة إضافية".
مباريات توتنهام 2025-26: موعد ديربي أرسنال في أول مباراة لتودور
حذر زامورا توتنهام من أنه "ربما لن يتمكن من البقاء بعيدًا عن الأضواء سوى لمدة عامين" قبل أن يتوقف عن اعتباره جزءًا من "الستة الكبار" الأسطوريين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد احتل الفريق المركز 17 في الموسم الماضي، على الرغم من فوزه بدوري أوروبا تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو.
الموسم الحالي كان صعبًا مرة أخرى، والأمور لن تصبح أسهل، حيث ستكون أول مباراة لتودور على رأس الفريق هي مباراة ديربي شمال لندن مع غريمه اللدود أرسنال يوم الأحد.
