نجم توتنهام.. الكشف عن هوية اللاعب المُهدد بسلاح ناري في لندن من قبل وكيله!
ما القصة؟
كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن تفاصيل الحادثة المرعبة في أحد شوارع لندن، والتي كان ضحيتها أحد لاعبي الدوري الإنجليزي.
الصحيفة أوضحت أن اللاعب المقدرة قيمته السوقية بنحو 60 مليون جنيه إسترليني تعرض للتهديد بمسدس على يد وكيل كرة قدم بارز، مشيرة إلى أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من الليل، أثناء سير النجم مع صديقه في شارع مزدحم، لكنهما تمكنا من النجاة دون أي إصابات.
وفي التفاصيل، أوضحت الصحيفة أن اللاعب استدعى الشرطة عند الساعة الـ 11:14 مساءً يوم 6 سبتمبر الماضي، وبعد يومين من الحادث، شنت الشرطة مداهمة لمنزل الوكيل في هيرتفوردشاير، الذي تبلغ قيمته 2 مليون جنيه إسترليني.
الوكيل، البالغ من العمر 31 عامًا، خضع للتحقيق بتهمة توجيه السلاح بنية إثارة الخوف من العنف، وكذلك بتهمة الابتزاز وتهديد صديق اللاعب. وحتى الآن، لم يتم توجيه أي اتهام رسمي إليه.
تم الإفراج عن الوكيل بكفالة في 9 سبتمبر، مع شروط صارمة تشمل عدم التواصل مع اللاعب، ومنعه من السفر إلى ملعب التدريب، ومنعه أيضًا من السفر خارج البلاد حتى يتم تعديل شروط كفالته من قبل القاضي في محكمة الصلح.
الوكيل طلب استعادة جواز سفره للسفر خارج المملكة المتحدة للرحلات المحجوزة مسبقًا، على أن يعيده للشرطة عند عودته الشهر المقبل، وقد تفهمت الجهات المسؤولة الأمر.
المصدر الذي نقل القصة للصحيفة الإنجليزية وصفها بالمرعبة، مؤكدًا أنها أثارت صدمة كبيرة في الجانب الإداري لكرة القدم.
حيث قال للصحيفة "كانت هذه حادثة مرعبة وأثارت صدمة كبيرة في الجانب الإداري لكرة القدم. كان من الطبيعي أن يشعر اللاعب بالارتباك، تلقي تهديدات بمسدس أمر صادم جدًا، وقد أبلغ الشرطة على الفور، وكان هذا القرار الصائب لضمان سلامته".
تابع "لقد حظي بدعم أصدقائه وناديه، وكلهم يأملون ألا يؤثر هذا الحادث على مستواه في المباريات، لكن هناك أسئلة جدية حول سبب وقوع هذا الحادث، والشرطة تحاول الآن الإجابة عليها".
الكشف عن هوية اللاعب المُهدَّد
وفقاً لما علمه موقع "توتو ميركاتو"، فإن اللاعب الذي تعرض للتهديد هو ديستيني أودوجي مدافع توتنهام والمنتخب الإيطالي.
يُعتبر الظهير الأيسر الإيطالي ديستيني أودوجي، البالغ من العمر 22 عاماً، أحد الركائز الأساسية حالياً في نادي توتنهام.
انضم أودوجي إلى "السبيرز" قادماً من أودينيزي في صفقة بلغت 18 مليون يورو عام 2022، قبل أن ينضم رسمياً لتشكيلة الفريق في صيف 2023 بعد انتهاء إعارته. ومنذ ذلك الحين، شارك أودوجي في 75 مباراة بقميص توتنهام، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي. وعلى الصعيد الدولي، فرض أودوجي نفسه كأحد نجوم "الآزوري" المستقبليين، حيث خاض 12 مباراة دولية بقميص منتخب إيطاليا.
ماذا بعد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
بعد مرور 10 جولات من البريميرليج، يتصدر آرسنال جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، ويُطارده مانشستر سيتي بنقاطه الـ19 ومن ثم يتواجد ليفربول وبورنموث ولكل منهما 18 نقطة، ويمتلك كل من تشيلسي ومانشتر يونايتد وسندرلاند وتوتنهام 17 نقطة.
ويُقدم آرسنال أداءً ونتائج قوية في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يخسر الفريق سوى مباراة واحدة كانت أمام ليفربول، فيما ترنح حامل اللقب وتعرض لضربات قاسية جدًا بعد بدايته الممتازة، إذ لم ينجح زملاء محمد صلاح في الفوز لـ4 مباريات متتالية قبل إيقاف تلك السلسلة المحبطة في المباراة الأخيرة أمام أستون فيلا.
مانشستر سيتي بدأ الموسم بأداء متذبذب قبل أن ينجح زملاء إيرلينج هالاند في تثبيت أقدامهم في الملعب، حيث لم يخسر الفريق سوى مباراة واحدة، كانت أمام أستون فيلا، من مبارياته الـ7 الأخيرة في المسابقة، وقد تعادل في واحدة وفاز في الـ5 الأخرى.
من جانبه، صالح مانشستر يونايتد جمهوره أخيرًا في المباريات الأخيرة من الدوري بتحقيقه سلسلة من عدم الخسارة وصلت إلى 4 مباريات، وقد حقق خلالها 3 انتصارات متتالية قبل أن يسقط في فخ التعادل مع نوتنجهام فورست 2-2.
آفة التذبذب في المستوى والنتائج طالت كذلك تشيلسي، خاصة في الأسابيع الأولى من البطولة، وقد تحسنت النتائج مؤخرًا بإحراز الفوز على ليفربول ونوتنجهام فورست وتوتنهام، وقد خسر وسط تلك السلسلة أمام سندرلاند.
وتُشير توقعات جل المتابعين، سواء اللاعبين السابقين أو المحللين والصحفيين أو المدربين، إلى أن آرسنال هو الفريق المؤهل لحصد لقب البريميرليج هذا الموسم، لكن دون تجاهل فرص مانشستر سيتي، خاصة بتواجد الهداف هالاند وتألق الوافدين الجدد، واحتمال عودة ليفربول للصورة خاصة بعد الأداء الأخير أمام الفيلانس.
جاري نيفيل تحدث مؤخرًا عن المنافسة في الدوري الإنجليزي مؤكدًا أن آرسنال هو الفريق المرشح من جانبه لحصد اللقب، لكن محذرًا من أن ليفربول هو الفريق الوحيد القادر على إيقافه، ومستبعدًا تمامًا مانشستر سيتي من حسابات المنافسة.
