كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن تفاصيل الحادثة المرعبة في أحد شوارع لندن، والتي كان ضحيتها أحد لاعبي الدوري الإنجليزي.

الصحيفة أوضحت أن اللاعب المقدرة قيمته السوقية بنحو 60 مليون جنيه إسترليني تعرض للتهديد بمسدس على يد وكيل كرة قدم بارز، مشيرة إلى أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من الليل، أثناء سير النجم مع صديقه في شارع مزدحم، لكنهما تمكنا من النجاة دون أي إصابات.

وفي التفاصيل، أوضحت الصحيفة أن اللاعب استدعى الشرطة عند الساعة الـ 11:14 مساءً يوم 6 سبتمبر الماضي، وبعد يومين من الحادث، شنت الشرطة مداهمة لمنزل الوكيل في هيرتفوردشاير، الذي تبلغ قيمته 2 مليون جنيه إسترليني.

الوكيل، البالغ من العمر 31 عامًا، خضع للتحقيق بتهمة توجيه السلاح بنية إثارة الخوف من العنف، وكذلك بتهمة الابتزاز وتهديد صديق اللاعب. وحتى الآن، لم يتم توجيه أي اتهام رسمي إليه.

تم الإفراج عن الوكيل بكفالة في 9 سبتمبر، مع شروط صارمة تشمل عدم التواصل مع اللاعب، ومنعه من السفر إلى ملعب التدريب، ومنعه أيضًا من السفر خارج البلاد حتى يتم تعديل شروط كفالته من قبل القاضي في محكمة الصلح.

الوكيل طلب استعادة جواز سفره للسفر خارج المملكة المتحدة للرحلات المحجوزة مسبقًا، على أن يعيده للشرطة عند عودته الشهر المقبل، وقد تفهمت الجهات المسؤولة الأمر.

المصدر الذي نقل القصة للصحيفة الإنجليزية وصفها بالمرعبة، مؤكدًا أنها أثارت صدمة كبيرة في الجانب الإداري لكرة القدم.

حيث قال للصحيفة "كانت هذه حادثة مرعبة وأثارت صدمة كبيرة في الجانب الإداري لكرة القدم. كان من الطبيعي أن يشعر اللاعب بالارتباك، تلقي تهديدات بمسدس أمر صادم جدًا، وقد أبلغ الشرطة على الفور، وكان هذا القرار الصائب لضمان سلامته".

تابع "لقد حظي بدعم أصدقائه وناديه، وكلهم يأملون ألا يؤثر هذا الحادث على مستواه في المباريات، لكن هناك أسئلة جدية حول سبب وقوع هذا الحادث، والشرطة تحاول الآن الإجابة عليها".