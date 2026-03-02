نجم باريس سان جيرمان السابق على وشك العودة المفاجئة إلى المنتخب الإيطالي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات منذ آخر استدعاء له للمشاركة في تصفيات كأس العالم

قرار إعادة دمج فيراتي في التشكيلة هو إعلان واضح عن نية جاتوزو، الذي تولى زمام الأمور بهدف استعادة فخر إيطاليا بعد أن تعثرت حملة التأهل إلى كأس العالم تحت قيادة لوتشيانو سباليتي. على الرغم من أن فيراتي يلعب بعيدًا عن النخبة الأوروبية مع الأرابي والدحيل، إلا أن سمعته لا تزال بلا منازع. يلعب لاعب الوسط المخضرم في قطر مع الأهلي والدحيل منذ أن غادر باريس سان جيرمان، وقد أدى استبعاده من تشكيلات إيطاليا في السنوات الأخيرة إلى افتراض الكثيرين أن مسيرته الدولية قد انتهت. الآن، يبدو أن جاتوزو يعطي الأولوية للقيادة المخضرمة على الحماس الشبابي في محاولة لتجنب كارثة أخرى في تصفيات كأس العالم.

ينبع نهج جاتوزو من اعتقاده بأن قدرة فيراتي الفريدة على تحديد وتيرة المباراة قد تكون العامل الحاسم في أجواء المباراة الحاسمة ضد أيرلندا الشمالية في 26 مارس، والتي إذا فازوا فيها، ستتبعها مباراة ضد ويلز أو البوسنة والهرسك في 31 مارس. ومع ذلك، فإن جاتوزو، الذي تربطه علاقة شخصية قوية باللاعب، قرر بوضوح أن مهاراته الفنية وخبرته قد تكون ذات قيمة لا تقدر بثمن في ظل الضغط الشديد الذي يرافق مباريات التصفيات. إنه قرار جريء، لكنه ليس مفاجئًا تمامًا بالنظر إلى شخصية جاتوزو، الذي يسعى إلى تثبيت سفينة كثيرًا ما تعثرت في طريقها إلى البطولات الكبرى في السنوات الأخيرة.