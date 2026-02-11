Getty Images Sport
نجم إيفرتون جاك غريليش يتحمل غرامة قضائية باهظة بعد أن تجاوز سيارته لامبورغيني البالغة قيمتها 210 آلاف جنيه إسترليني إشارة مرور حمراء
غريليش مدان لعدم تحديد هوية السائق
تلقى جريليش غرامة كبيرة من المحكمة ونقاط جزائية على رخصة قيادته بعد مخالفة مرورية ارتكبها بسيارته الفاخرة. واجه اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، والذي يلعب حاليًا في جوديسون بارك على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، مقاضاة من قبل شرطة ميرسيسايد بعد أن تم تصوير سيارته لامبورغيني وهي ترتكب مخالفة مرورية في أواخر العام الماضي.
نُظر في القضية في محكمة ليفربول الجزئية الأسبوع الماضي في "إجراء قضائي فردي" مغلق، وهي طريقة تُستخدم للتعامل مع الجرائم الجنائية البسيطة دون الحاجة إلى حضور المدعى عليه في المحكمة. أُدين جريليش ليس بمخالفة القيادة نفسها، ولكن لعدم تقديمه معلومات تتعلق بهوية السائق عندما طلبت منه السلطات ذلك.
أقر القاضي بول فاركوهار بخصم ست نقاط من رخصة قيادة اللاعب الدولي الإنجليزي. بالإضافة إلى النقاط، تم تغريم جريليش بمبلغ إجمالي قدره 1044 جنيهًا إسترلينيًا. وشمل هذا المبلغ غرامة قدرها 660 جنيهًا إسترلينيًا، و120 جنيهًا إسترلينيًا لتغطية تكاليف المقاضاة، و264 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم إضافية للضحية. تم سحب التهمة الأصلية المتمثلة في تجاوز الإشارة الحمراء من قبل الشرطة بعد تأكيد الإدانة لعدم تحديد هوية السائق.
- Getty Images Sport
وقع الحادث في الليلة التي سبقت مباراة أستون فيلا
استمعت المحكمة إلى تفاصيل محددة بشأن ليلة الحادث، الذي وقع قبل ساعات قليلة من مشاركة جريليش في مباراة مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز. قدم كيفن سكوت، مدير وحدة الطرق الآمنة في شرطة ميرسيسايد، شهادة شاهد تفصيلية تفيد بأن سيارة لامبورغيني زرقاء اللون بقيمة 210 آلاف جنيه إسترليني شوهدت في شارع ليدز وشارع فوكسهول على مشارف وسط مدينة ليفربول.
وذكر سكوت في شهادته المكتوبة: "في الساعة 11:36 مساءً من يوم 12 سبتمبر 2025، كانت سيارة لامبورغيني... تسير على طول شارع ليدز/طريق فوكسهول، ليفربول، ميرسيسايد، عندما تجاوزت إشارة المرور بعد 1.4 ثانية من تحولها إلى اللون الأحمر".
وقعت المخالفة عشية مباراة إيفرتون على أرضه ضد أستون فيلا، النادي السابق لغريليش. لعب لاعب الوسط في تلك المباراة في اليوم التالي، والتي انتهت بالتعادل 0-0. بعد الحادث، أرسلت الشرطة إخطارًا بنيتها المقاضاة إلى عنوان في مانشستر، طالبة من المالك المسجل تحديد هوية السائق. عندما لم ترد أي إجابة، تم إرسال خطاب ثانٍ إلى عقار بقيمة 5.6 مليون جنيه إسترليني في شيشاير في نوفمبر. لم يستجب جريليش لهذه الطلبات، مما أدى إلى المقاضاة.
موسم النجم المعار انتهى
تتوج هذه المشكلة القانونية أسبوعًا بائسًا للاعب خط الوسط المهاجم، الذي أكد يوم الاثنين أن موسمه 2025-26 قد انتهى قبل الأوان. خضع جريليش لعملية جراحية لإصلاح كسر إجهاد في قدمه، وهي إصابة ستبقيه خارج الملاعب لبقية فترة إعارته إلى توفيز.
من على سريره في المستشفى، نشر جريليش على إنستغرام تحديثًا حزينًا لمتابعيه الملايين. وكتب: "لم أرغب في أن ينتهي الموسم بهذه الطريقة، لكن هذا هو كرة القدم، أشعر بخيبة أمل كبيرة"، مصحوبًا التعليق بصورة له وهو يتعافى بعد العملية الجراحية.
تعد هذه الإصابة ضربة قاسية لإيفرتون، الذي كان يأمل أن تساعده إبداعات اللاعب الذي كلفه 100 مليون جنيه إسترليني في تجنب الخطر في الأشهر الأخيرة من الموسم. بدلاً من ذلك، يواجه جريليش فترة إعادة تأهيل طويلة بينما يستعد للعودة إلى ناديه الأصلي مانشستر سيتي في الصيف.
- Getty Images Sport
انتقال قياسي ومستقبل غامض
لا يزال جريليش أغلى لاعب كرة قدم بريطاني في التاريخ بعد انتقاله من أستون فيلا إلى ملعب الاتحاد في عام 2021 مقابل 100 مليون جنيه إسترليني. ومع ذلك، كانت فترة وجوده في ميرسيسايد متقلبة، وتضيف هذه الحادثة الأخيرة خارج الملعب إلى الفترة المضطربة في مسيرته المهنية.
في حين أن الغرامة البالغة 1044 جنيهًا إسترلينيًا تمثل جزءًا بسيطًا من أجر النجم الأسبوعي، فإن تراكم ست نقاط جزائية يعد عقوبة كبيرة. كان جريليش واحدًا من 2101 متهمًا تمت محاكمتهم بسبب جرائم مماثلة الأسبوع الماضي، مما يسلط الضوء على حملة صارمة على السلامة على الطرق في المنطقة.
مع بدء تعافيه من الجراحة، سيتحول التركيز إلى مستقبله على مستوى النادي. مع انتهاء إعارته إلى إيفرتون فعليًا وبقاء التساؤلات حول دوره على المدى الطويل في مانشستر سيتي، يواجه اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا صيفًا حاسمًا بمجرد استعادة لياقته البدنية الكاملة. لكن في الوقت الحالي، عليه أن يتعامل مع تداعيات ليلة مكلفة على طرقات ليفربول.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان