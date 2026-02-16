نجم إنتر يُنتقد باعتباره "غشاشًا" بعد أن اضطر رئيس الدوري الإيطالي إلى الاعتذار عن البطاقة الحمراء "الخاطئة بشكل واضح" التي حصل عليها يوفنتوس

هذا الاعتذار لن يكون له تأثير كبير في المخطط العام للأمور، حيث أن يوفنتوس قد فقد بالفعل نقاطًا ثمينة. لقد غضبوا بشدة عندما أطلق الحكم صافرة النهاية في ميلانو.

طُرد المدافع الدولي الفرنسي كالولو، الذي يُقال إنه محل اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في الدقيقة 42. حصل على بطاقة صفراء ثانية بعد أن سحب قميص نجم إنتر باستوني، الذي ألقى بنفسه على العشب وطالب بالحذر.

أظهرت الإعادة أن كالولو لم يتلامس مع اللاعب، لكن VAR لا يمكنه التدخل في توزيع البطاقات الصفراء، مما يعني أن القرار بقي على حاله. ولزيادة الطين بلة، شهد يوفنتوس انتر يسجل هدف الفوز في الدقيقة 90.