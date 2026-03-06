وفقًا لتقرير قناة Sky، قد يغادر ناديم أميري نادي ماينز في الصيف المقبل.
"كان يجب أن تغلق فمك" .. نجم ألمانيا أميري مرشح للانتقال إلى دوري روشن
ماذا حدث؟
وبناءً على ذلك، يبحث اللاعب الدولي عن تحدٍ جديد. كما أن الانتقال إلى المملكة العربية السعودية هو أحد الخيارات المحتملة بحسب تقارير في الإعلام الألماني.
في صيف 2024، كان أميري قد أقر باحتمال انتقاله إلى نادي إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني. لكن في النهاية، قرر اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا البقاء في ماينز ومدد عقده حتى عام 2028.
صحيح أن المفاوضات مع إينتراخت كانت "قد قطعت شوطًا كبيرًا"، "لكن في الوقت نفسه كانت هناك مفاوضات مع ماينز. في النهاية، عليك أن تقرر. كانوا محبطين، لكن هذه هي طبيعة المفاوضات. في النهاية، عليّ أن أفعل ما أشعر أنه الأفضل لي"، أوضح أميري.
وانتقد ماركوس كروشه، المدير الرياضي لفريق فرانكفورت، اللاعب بشدة. "لا أريد أن أقول الكثير عن هذا الموضوع. لكن هناك مواقف يجب على اللاعب أن يلتزم فيها الصمت".
- Getty Images Sport
ماينز يبدو مصمماً على الاحتفاظ بأميري
الآن يبدو أن هناك احتمال حقيقي لرحيله. لكن نادي ماينز لا يريد أن يترك أميري يرحل دون مقاومة، ويسعى من جانبه إلى تمديد عقده، حسبما يقال. منذ يوليو 2025، يمثل أميري المستشار النجم بيني زهافي.
لكن أميري يرغب في التركيز أولاً على كأس العالم المرتقبة في الصيف: "كأس العالم هي أهم شيء بالنسبة لي، أن ألعب هناك مع ألمانيا. أنا الآن في التاسعة والعشرين من عمري، وستكون هذه على الأرجح فرصتي الأخيرة"، كما قال لمحطة RTL/ntv وموقع sport.de. لكنه يغيب حالياً عن فريقه بسبب إصابة في الكعب تعرض لها أثناء التدريب.
وأكد المدير الرياضي نيكو بونجرت أنه "من الصعب التنبؤ" بما إذا كان أميري سيعود للعب قبل مباريات المنتخب الألماني ضد سويسرا (27 مارس) وغانا (30 مارس): "قد يحدث ذلك قبل المباريات، أو ربما بعدها. هذا هو الإطار الزمني الذي يجب أن نتوقعه في الوقت الحالي".
انتقل أميري في يناير 2024 من باير ليفركوزن إلى راينهيسن مقابل مليون يورو. في 75 مباراة رسمية مع فريقه الجديد، سجل 24 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.
ناديم أميري: إحصائيات موسم 2025/26
- المباريات: 28
- الأهداف: 15
- تمريرات حاسمة: 3