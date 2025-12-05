أبدى جون ماكجين، نجم منتخب اسكتلندا، وفريق أستون فيلا، غضبه من كثرة المقابلات والعروض التي سبقت مراسم إجراء قرعة كأس العالم 2026، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
نجم أسكتلندا يسخر من طول حفل القرعة وزميله يؤكد للمغرب والبرازيل: لن نأتي للتمثيل المشرف
مجموعة صعبة
انتهى الانتظار أخيرًا، ولكن بعد أن استغرق ريو فرديناند وهيدي كلوم وشاكيل أونيل ومجموعة من المقدمين الآخرين ما بدا وكأنه سنوات لإكمال قرعة بطولة العام المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك. وقع منتخب اسكتلندا في مجموعة صعبة للغاية حيث سيواجه عمالقة أمريكا الجنوبية البرازيل، والمغرب الذي وصل إلى نصف نهائي 2022، وهايتي.
تأهل منتخب اسكتلندا إلى كأس العالم يمثل أول ظهور له في البطولة منذ عام 1998، تمثل القرعة تحدياً صعباً للمنتخب ولكنه مثير بعد أن تصدر المنتخب مجموعته في التصفيات متقدماً على الدنمارك بعد فوزه المثير 4-2 في هامبدن بارك. يمكن لاسكتلندا أن تتجاوز دور المجموعات لأول مرة في تاريخها.
ولكن في الساعات القليلة التي سبقت بدء القرعة، نشر ماكجين صورة تصف شعور الغالبية العظمى من الجمهور.
ماكجين يلخص الحالة المزاجية في صورة واحدة
حظيت الصورة بالعديد من الردود، واتفق الكثيرون معه على أن القرعة كانت طويلة للغاية. قال أحد متابعيه: "تقول الشائعات إن النصف الثاني من القرعة سيُعرض في فيلا بارك غدًا في فترة الاستراحة". وأضاف آخر: "هذا يجعل 27 عامًا من عدم التأهل تبدو قصيرة".
اسكتلندا ليست موجود لملء الفراغ
بعد السحب، قال لاعب وسط اسكتلندا ريان كريستي لبي بي سي: "إنه أمر مثير. إنها مجموعة صعبة، لكننا نتطلع إليها. علينا أن نذهب إلى هناك ونحاول إثبات شيء ما. نحن لسنا هناك فقط لملء الفراغ. نريد أن نذهب وننافس ونجتاز مرحلة المجموعات. ستكون اثنتان من المباريات الثلاث صعبتين للغاية، وحتى هايتي، لا أحد يصل إلى كأس العالم دون أن يكون فريقًا جيدًا. إنها فرق لم نعتد على اللعب معها. لا يمكنك أن تطلب مباريات أكثر إثارة".
وأضاف: "أنا متأكد من أنني وبقية اللاعبين متحمسون للغاية. كان الجميع يسألني عن الفريق الذي أريد مواجهته، وكنت أقول البرازيل طوال الأسبوع، ثم تم الإعلان عن المباريات وفكرت أنه ربما لا ينبغي أن أقول ذلك. كانت البرازيل واحدة من الفرق الدولية المفضلة لديّ أثناء نشأتي. آمل أن تتاح لي الفرصة لمواجهتهم الصيف المقبل".
نظام جديد
ستتميز نسخة كأس العالم هذه بتنسيق جديد وموسع يضم 48 فريقًا، وقد تم تقسيم الدول إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق. سيتأهل الفريقان الأولان من كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية فرق في المركز الثالث، إلى مرحلة جديدة من 32 مباراة خروج المغلوب. وهذا يزيد إجمالي المباريات من 64 إلى 104 مباراة، وسيخوض البطل هذه المرة ثماني مباريات بدلاً من سبع. اكتملت عملية السحب، ولكن ستعلن الفيفا عن تواريخ المباريات المحددة وأماكنها ومواعيد انطلاقها في برنامج خاص غدًا. ستقام المباراة الافتتاحية في 11 يونيو في مكسيكو سيتي، وستقام المباراة النهائية في 19 يوليو في نيو جيرسي.