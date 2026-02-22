Getty Images Sport
نجم أرسنال غابرييل يسخر بلا رحمة من توتنهام في منشور قاسٍ على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوزه في ديربي شمال لندن
أرسنال يتصدر قمة الدوري الإنجليزي مرة أخرى
سيطر أرسنال على منافسه المحلي من البداية إلى النهاية في ملعب توتنهام هوتسبير، وسجل 20 تسديدة مقابل 6 تسديدات للفريق المضيف، في تكرار لفوزه 4-1 في الإمارات في نوفمبر الماضي. أدى النتيجة النهائية إلى استعادة الغانرز لفارق الخمس نقاط عن مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من لعبهم مباراة أكثر، واستعادة الثقة في معسكر ميكيل أرتيتا بعد التعادل في منتصف الأسبوع مع ولفرهامبتون المتذيل.
غابرييل يزيد من جراح توتنهام
كما تسبب أرسنال في خسارة توتنهام للمرة الثانية عشرة في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليبقى فريق تيودور على بعد أربع نقاط فقط من منطقة الهبوط. ولم يستطع غابرييل مقاومة إثارة غضب لاعبي توتنهام وموظفيه ومشجعيه عندما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة.
نشر المدافع البرازيلي صورة له على حافلة فريق أرسنال وهو يحمل بطاقة لعب من فئة أربعة قلوب مع جائزة أفضل لاعب في المباراة معروضة أمامه، إلى جانب مشروب ريو وعلبة من م&م.
لاعب أرسنال في قلب الجدل
من المرجح أن يثير منشور غابرييل غضب مشجعي توتنهام نظراً لتورطه في أكثر لحظتين إثارة للجدل في المباراة. شعر بعض المشجعين أن لاعب أرسنال كان محظوظاً بتجنب الحصول على بطاقة حمراء بسبب تدخله الأخير على كولو ماني في الشوط الأول، واتهموه بالتمثيل في بداية الشوط الثاني. مع النتيجة 2-1، اعتقد كولو موانى أنه أدرك التعادل بتسديدة من مسافة قريبة، لكن الحكم أشار إلى وجود مخالفة في البناء. تم الحكم على الفرنسي بأنه دفع جابرييل في الظهر، على الرغم من أن الإعادة أظهرت أن التلامس كان ضئيلاً للغاية.
مطاردة الغانرز للقب الرباعي مستمرة
سيبدأ أرتاتا الآن في إعداد فريقه أرسنال لمباراة ديربي لندن أخرى ضد تشيلسي يوم الأحد المقبل، والتي تأتي قبل ثلاثة أيام من رحلتهم إلى برايتون. سيتجه اهتمام الغانرز بعد ذلك إلى مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد فريق مانسفيلد تاون من الدرجة الأولى، في إطار سعيهم لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بأربعة ألقاب.
