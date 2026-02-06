نجم آرسنال الحالي على رأسهم .. شفانشتايجر يختار 5 إنجليز لتدعيم صفوف ألمانيا!

"سأختار ديكلان رايس"، أجاب شفاينشتايجر SPORTbible على سؤال أي لاعب إنجليزي يودّ أن يضمه إلى منتخب ألمانيا. وأضاف شفاينشتايجر: "أنا من أشد المعجبين به. إنه لاعب شامل وأعجبني أسلوبه في اللعب"، وذلك بعدما كان قد انتقل في 2015 من بايرن ميونخ إلى مانشستر يونايتد وقضى ما يزيد قليلًا على عام ونصف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رايس، الذي دفع آرسنال مقابله في 2023 ما يقارب 117 مليون يورو كقيمة انتقال إلى وست هام يونايتد، يُعد من أفضل لاعبي الوسط المحوري في العالم. اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يمثل ركيزة حاسمة في فريق "المدفعجية" الذي يسعى حاليًا إلى إهداء جماهير آرسنال أول لقب دوري إنجليزي منذ 2004. وتحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا عاد فريق شمال لندن خلال السنوات الماضية ليصبح من نخبة أوروبا، ويتصدر حاليًا جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وخاض رايس مع إنجلترا حتى الآن 72 مباراة دولية. وهو يملك أيضًا جذورًا أيرلندية، وقد لعب في منتخبات الفئات السنية وحتى في بداية مسيرته مع المنتخب الأول لصالح أيرلندا. ويُعد من أهم عناصر مدرب "الأسود الثلاثة" توماس توخيل، ومن المفترض أن يؤدي دورًا محوريًا أيضًا في كأس العالم صيفًا.

وسيساعد رايس افتراضيًا ألمانيا بشكل كبير من هذا الجانب، لأن ذلك سيجعل من الأسهل على يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب، سحب القائد يوشوا كيميش من عمق وسط الملعب إلى مركز الظهير الأيمن الذي يمثل مشكلة، إذا كان لديه مخطط بمستوى رايس تحت تصرفه. وبشكل افتراضي، يمكن لنجم آرسنال حينها أن يشكل في منتخب ألمانيا، على سبيل المثال، محور ارتكاز ثنائي (دوبل سيكس) قد يكون مميزًا للغاية مع ألكسندر بافلوفيتش لاعب بايرن ميونخ.