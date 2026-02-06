لو كان بإمكان ألمانيا استدعاء لاعب إنجليزي لمنتخبها الوطني، لاختار بطل العالم باستيان شفاينشتايغر لاعباً من آرسنال الآن، ومجموعة من النجوم السابقين الذين عاصرهم في فترته بالملاعب بحسب تصريحات نجم بايرن ميونخ السابق.
نجم آرسنال الحالي على رأسهم .. شفانشتايجر يختار 5 إنجليز لتدعيم صفوف ألمانيا!
ديكلان رايس
"سأختار ديكلان رايس"، أجاب شفاينشتايجر SPORTbible على سؤال أي لاعب إنجليزي يودّ أن يضمه إلى منتخب ألمانيا. وأضاف شفاينشتايجر: "أنا من أشد المعجبين به. إنه لاعب شامل وأعجبني أسلوبه في اللعب"، وذلك بعدما كان قد انتقل في 2015 من بايرن ميونخ إلى مانشستر يونايتد وقضى ما يزيد قليلًا على عام ونصف في الدوري الإنجليزي الممتاز.
رايس، الذي دفع آرسنال مقابله في 2023 ما يقارب 117 مليون يورو كقيمة انتقال إلى وست هام يونايتد، يُعد من أفضل لاعبي الوسط المحوري في العالم. اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يمثل ركيزة حاسمة في فريق "المدفعجية" الذي يسعى حاليًا إلى إهداء جماهير آرسنال أول لقب دوري إنجليزي منذ 2004. وتحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا عاد فريق شمال لندن خلال السنوات الماضية ليصبح من نخبة أوروبا، ويتصدر حاليًا جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.
وخاض رايس مع إنجلترا حتى الآن 72 مباراة دولية. وهو يملك أيضًا جذورًا أيرلندية، وقد لعب في منتخبات الفئات السنية وحتى في بداية مسيرته مع المنتخب الأول لصالح أيرلندا. ويُعد من أهم عناصر مدرب "الأسود الثلاثة" توماس توخيل، ومن المفترض أن يؤدي دورًا محوريًا أيضًا في كأس العالم صيفًا.
وسيساعد رايس افتراضيًا ألمانيا بشكل كبير من هذا الجانب، لأن ذلك سيجعل من الأسهل على يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب، سحب القائد يوشوا كيميش من عمق وسط الملعب إلى مركز الظهير الأيمن الذي يمثل مشكلة، إذا كان لديه مخطط بمستوى رايس تحت تصرفه. وبشكل افتراضي، يمكن لنجم آرسنال حينها أن يشكل في منتخب ألمانيا، على سبيل المثال، محور ارتكاز ثنائي (دوبل سيكس) قد يكون مميزًا للغاية مع ألكسندر بافلوفيتش لاعب بايرن ميونخ.
- Getty Images Sport
شفاينشتايجر يود أيضًا رؤية روني ورفاقه ضمن منتخب الاتحاد الألماني لكرة القدم
شفاينشتايجر، الذي خاض بين عامي 2004 و2016 ما مجموعه 121 مباراة دولية مع ألمانيا، سُئل أيضًا عن نجوم إنجلترا السابقين الذين كان يود اللعب إلى جانبهم في المنتخب الوطني الألماني.
وقد خطر لشفاينشتايجر على الفور اسم واين روني، الذي لعب معه معًا في مانشستر يونايتد. وأكد أسطورة بايرن: "وازا سيكون بالتأكيد واحدًا منهم". كما ذكر لاحقًا أيقونة ليفربول ستيفن جيرارد وقلب الدفاع السابق من الطراز العالمي ريو فرديناند، وكذلك آشلي كول".
غير أن لاعب الظهير الأيسر السابق، الذي قضى معظم مسيرته مع أرسنال وتشيلسي، كان سيتطلب الأمر بشأنه إجراء تعديل أولًا. وقال شفاينشتايجر: "كان لدينا فيليب لام (في الظهير الأيسر، ملاحظة المحرر)، لذا سيتعين علينا نقل فيليب إلى الجهة الأخرى. لكن آشلي سيكون ضمن التشكيلة".
ولعب ابن الـ41 عامًا خلال مسيرته الدولية مرتين ضد إنجلترا. فقد خسر لقاء ودي في برلين في نوفمبر 2008 بنتيجة 1:2 - رغم أنه لم يكن على الجانب الإنجليزي أيٌّ من النجوم الأربعة الذين كان شفاينشتايجر يود وجودهم في منتخب ألمانيا. وكان اللقاء الثاني بين شفاينشتايجر و"الأسود الثلاثة" بعد ذلك بنحو عام ونصف أكثر أهمية بكثير: ففي دور الـ16 من كأس العالم 2010 احتفلت ألمانيا بفوز صاخب 4:1 على الإنجليز، الذين قادهم جيرارد كقائد، وشارك في صفوفهم أيضًا روني وكول.
وكان اللاعبون الذين ذكرهم شفاينشتايجر جزءًا من جيل يُفترض أنه ذهبي في كرة القدم الإنجليزية، والذي ضم إلى جانبهم عددًا كبيرًا من لاعبي الطراز العالمي مثل فرانك لامبارد، وديفيد بيكهام، وبول سكولز، ومايكل أوين أو جون تيري. وقد دخلوا التاريخ بوصفهم جيلًا "ذهبيًا" بالاسم فقط، لأنهم لم يتمكنوا من استغلال إمكاناتهم الهائلة لتحقيق آمال إنجلترا في الفوز بلقب كبير. ففي كأسَي العالم وأوروبا كان أقصى ما وصل إليه جيرارد وروني ورفاقهما هو ربع النهائي، ولم يتمكنوا حتى من التأهل إلى يورو 2008.
ليس إنجلترا: باستيان شفاينشتايجر لديه مرشحان بارزان آخران كأبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2026
في الأحداث الكبرى الأخيرة، كانت إنجلترا أحيانًا قريبة من الفوز بأول لقب منذ تتويجها بكأس العالم عام 1966. ففي مونديال 2018 حلّت رابعة، وفي آخر بطولتين لكأس أمم أوروبا وصلت «الأسود الثلاثة» إلى النهائي في كل مرة، لكنها أخفقت هناك في انتزاع التتويج.
كذلك في كأس العالم المرتقبة هذا الصيف، يضع شفاينشتايجر الإنجليز، الذين سيواجهون في مجموعتهم في دور المجموعات كرواتيا وغانا وبنما، ضمن دائرة المرشحين. ويرى أن توماس توخيل، الذي تولّى منصب مدرب منتخب إنجلترا مطلع عام 2025، طوّر الفريق بشكل جيد للغاية، وخصوصًا من الناحية الدفاعية: "ربما لا تفوز بالمباريات 6-0، لكنك غالبًا ما تحافظ على شباكك نظيفة، وهذا مهم جدًا. في كأس العالم تحتاج تحديدًا إلى هذه القوة، وإلا فلا فرصة لك"، بحسب شفاينشتايجر.
غير أن أبرز مرشحين للفوز بلقب كأس العالم، اللذين يضعهما قبل إنجلترا، هما بالنسبة لخبير التلفزيون فريقان آخران. وقال شفاينشتايجر مؤكدًا: "أود أن أقول إن فرنسا تمتلك حاليًا أقوى فريق. ثم إسبانيا بعد ذلك، إنهم يقدمون أداءً جيدًا جدًا". ويصل الفرنسيون بقيادة النجم كيليان مبابي كوصيف لبطل العالم، بعدما خسروا نهائي 2022 في قطر المثير أمام الأرجنتين بركلات الترجيح. أما الإسبان فهم أبطال أوروبا الحاليون ويضمون كوكبة من لاعبي الطراز العالمي مثل لامين يامال وبيدري أو رودري.
- Getty Images Sport
نظرة عامة على مجموعات كأس العالم 2026
المجموعات A - F
المجموعة A المجموعة B المجموعة C المجموعة D المجموعة E المجموعة F المكسيك كندا البرازيل الولايات المتحدة ألمانيا هولندا جنوب أفريقيا الفائز في الملحق (إيطاليا، البوسنة، ويلز أو أيرلندا الشمالية) المغرب باراجواي كوراساو اليابان كوريا الجنوبية قطر هايتي أستراليا كوت ديفوار الفائز في الملحق (أوكرانيا، بولندا، السويد أو ألبانيا) الفائز في الملحق (الدنمارك، مقدونيا الشمالية، التشيك أو أيرلندا) سويسرا اسكتلندا الفائز في الملحق (تركيا، رومانيا، سلوفاكيا أو كوسوفو) الإكوادور تونس
المجموعات G - L
المجموعة G المجموعة H المجموعة I المجموعة J المجموعة K المجموعة L بلجيكا إسبانيا فرنسا الأرجنتين البرتغال إنجلترا مصر الرأس الأخضر السنغال الجزائر الفائز في الملحق (جمهورية الكونغو الديمقراطية، جامايكا أو كاليدونيا الجديدة) كرواتيا إيران السعودية الفائز في الملحق (العراق، بوليفيا أو سورينام) النمسا أوزبكستان غانا نيوزيلندا أوروجواي النرويج الأردن كولومبيا بنما