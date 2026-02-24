Getty
ترجمه
نجم المنتخب الأمريكي لكرة القدم وستون ماكيني يستعد أخيرًا لتوقيع عقد جديد مع يوفنتوس ليصبح أحد اللاعبين الأعلى أجراً في ملعب أليانز ستاديوم
مكيني يوافق على تمديد عقده مع يوفنتوس حتى عام 2030
ذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن ماكيني وافق على تمديد عقده مع يوفنتوس حتى صيف 2030. كان عقده السابق سينتهي في نهاية موسم 2025-26. وقد احتدمت التكهنات بشأن مستقبله منذ بعض الوقت.
يقال إن الشروط الشخصية قد تم الاتفاق عليها، مع إعداد إعلان رسمي بعد مباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا مع غلطة سراي يوم الأربعاء - حيث يتأخر البيانكونيري في مباراة التصفيات الإقصائية بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، بينما يستعدون لاستقبال منافسهم التركي في تورينو.
- Getty
نجم المنتخب الأمريكي يستفيد من تنوع مهاراته
يُزعم أن ماكيني "يؤمن بالمشروع" الذي تعمل يوفنتوس على تجميعه ولا يرغب في خوض تحدٍ جديد آخر. وقد لعب دورًا بارزًا مع عملاق الدوري الإيطالي تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي.
وقد استُغلت قدرة ماكيني على شغل عدد من المراكز المختلفة بشكل جيد، حيث تمكن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من التنقل بسلاسة بين مراكز الدفاع والهجوم. وقد لعب هذا الموسم في مركز الظهير، والجناح، ولاعب الوسط، و"الرقم 9 الزائف" في العمق.
قيل إن هذه الصفات جذبت أنظار الأندية من جميع أنحاء العالم. تمت مناقشة عودته المفاجئة إلى وطنه في الدوري الأمريكي لكرة القدم في مرحلة ما، في حين أبدت أندية في إسبانيا وإنجلترا اهتمامها به.
محادثات انتقالات الدوري الإنجليزي الممتاز تقترب من نهايتها
قال نجم المنتخب الأمريكي السابق براد فريدل لموقعGOAL مؤخرًا عندما سُئل عما إذا كان ماكيني يمكنه أن يلعب دورًا رئيسيًا في أحد الفرق الرائدة في الدوري الإنجليزي الممتاز - بعد أن عانى سابقًا من فترة إعارة صعبة في ليدز: "يجب أن ينضم إلى نادٍ رائع. إنه يحب اللعب بقوة داخل الملعب وخارجه، هذا أمر مؤكد. لكنه موهوب، إنه موهوب حقًا. لا أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز تمكن من رؤية ذلك لأن فترة وجوده في ليدز لم تكن الأفضل، لكن لا أعتقد أن الناس يجب أن يحكموا عليه بناءً على ذلك فقط لأنه يمتلك الكثير من الموهبة".
وأضاف أسطورة أمريكي آخر، تاب راموس، إلى GOAL عند مناقشة نفس الموضوع: "ويستون ماكيني لاعب يمكنه اللعب في أي مكان - في أي مركز على أرض الملعب. انظروا إلى ما فعله ليوفنتوس في الشهرين الماضيين، لقد استخدموه في كل مكان - من الظهير الأيمن إلى لاعب وسط، لاعب وسط مهاجم. دائمًا ما ينتهي به المطاف في منطقة الجزاء ويشكل خطرًا دائمًا. لطالما أحدث فرقًا. لنكون منصفين، فإن انتعاش يوفنتوس يعود جزئيًا إلى ويستون ماكيني، فقد كان جيدًا للغاية بالنسبة لهم.
"هل أود أن أراه ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟ يوفنتوس هو أحد تلك الأندية - أنت تتحدث عن نادٍ عظيم في جميع أنحاء العالم. أعتقد حقًا أن وستون ماكيني يمكنه تحسين أي فريق. أنا شخصيًا أود أن أراه يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويلعب لفريق ينافس على الألقاب".
- Getty
السعي نحو كأس العالم: ماكيني سيكون جزءًا من خطط بوكيتينو
يبدو أن ماكيني مستعد لمواصلة حصد الألقاب مع يوفنتوس، بعد أن ساعدهم في الفوز بكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر مرة واحدة. انضم إلى البيانكونيري في عام 2020، وشارك في 217 مباراة حتى الآن.
يتم تقدير قيمته بالنسبة للفريق، حيث أفادت صحيفة غازيتا أن ماكيني سيحصل على زيادة كبيرة في راتبه. لن يصل راتبه إلى مستوى رواتب كينان يلدز وجوناثان ديفيد في قمة سلم رواتب يوفنتوس، لكنه سيحصل على ما يقرب من 4 ملايين يورو (3 ملايين جنيه إسترليني/5 ملايين دولار) سنويًا، مع زيادة هذه الأرقام على أساس سنوي.
بينما يأمل ماكيني في إنهاء موسم 2025-26 بشكل إيجابي على مستوى النادي، حيث يسعى يوفنتوس للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فإنه يعد الأيام أيضاً لبطولة كأس العالم التي ستقام على أرض الولايات المتحدة، والتي ستجعله قائداًعلى أرض الملعب في خطط ماوريسيو بوكيتينو.
إعلان