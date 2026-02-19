نجمة أرسنال أليسيا روسو تستمتع باحتمال "غير واقعي" لمواجهة تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

ضمن أرسنال تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بفوزه المحترف 3-1 على الفريق البلجيكي. وتوجت هذه النتيجة فوزًا ساحقًا بنتيجة 7-1 في مجموع المباراتين، مما يضمن بقاء حامل اللقب في السباق للدفاع عن لقبه الأوروبي. كانت روسو بطلة الأمسية، حيث سجلت هدفين لتضمن مكان الغانرز في الدور التالي.

سيطر فريق شمال لندن على مجريات المباراة في ميدو بارك، حيث افتتحت روسو التسجيل قبل أن تعيد ماريونا كالدينتي التقدم من ركلة جزاء. ثم أضافت روسو هدفها الثاني في المباراة لتقضي على أي آمال للبلجيكيات في العودة، وتؤهل فريقها لمواجهة منافسه من العاصمة في ربع النهائي.

وقالت روسو لـ Disney+ عندما سُئلت عن القرعة القادمة: "إنه أمر مثير للغاية، ونحن نعرف هذا الفريق جيدًا. عندما تلعب في دوري أبطال أوروبا وتقترب من النهائي، تواجه فرقًا صعبة للغاية. سيكون من الرائع أن نلعب ضد تشيلسي، وهو فريق إنجليزي، وهو أمر ربما لا نعتاد عليه في ربع النهائي".