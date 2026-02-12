نجمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات كاتارينا ماكاريو تتلقى عرضًا من برشلونة، بينما يراقب مانشستر سيتي وأرسنال مستقبل مهاجم تشيلسي غير المؤكد مع البلوز

أفاد توم غاري من صحيفة الغارديان الأسبوع الماضي أن ماكاريو رفضت عرضًا لتمديد عقدها مع تشيلسي، حيث تلعب منذ أن غادرت ليون في عام 2023.

بدا أن هذا الموسم سيكون موسمًا كبيرًا للاعبة البالغة من العمر 26 عامًا، حيث صرحت لـ GOAL قبل بدء الموسم أنها "تتوقع أن تتحرر" من الإدارة الدقيقة لدقائق لعبها التي جاءت بعد فترة 21 شهرًا على مقاعد البدلاء. بدا أنها مستعدة لإظهار موهبتها العالمية بانتظام. ومع ذلك، لم تسر الأمور كما هو مخطط لها. أزعجت الإصابات المتكررة ماكاريو في بعض الأحيان، حيث لم تلعب بعد في عام 2026 بسبب مشكلة في الكعب، وعندما كانت لائقة بدنيًا، لم تسجل أي هدف في موسم الدوري الممتاز للسيدات، وهو ما يعد مخيبًا للآمال بالنسبة لفريق تشيلسي الذي فاز بجميع الألقاب الستة الأخيرة في هذه المسابقة.

من الصعب ألا نشعر أن فترة ماكاريو مع البلوز تقترب من نهايتها الطبيعية، حيث ربما تتمكن من استعادة أفضل مستوياتها في نظام أو بيئة أخرى.