نجمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم كاتارينا ماكاريو ترفض عقدًا جديدًا مع تشيلسي بعد إهمالها في دوري أبطال أوروبا للسيدات وسط اهتمام عالمي بانتقالها

أفادت التقارير أن نجمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات رفضت عرضًا جديدًا من تشيلسي، مما يجعلها أقرب إلى رحيل محتمل. انضمت ماكاريو إلى النادي في عام 2023 بعد أن غادرت ليون في صفقة انتقال مجانية، وكان من المقرر أن يستمر عقدها الأصلي حتى صيف هذا العام.

قرار عدم توقيع العقد الأخير سيجعل الأندية في جميع أنحاء العالم في حالة تأهب قصوى. ارتبط اسم ماكاريو بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL)، حيث لم تلعب بعد بعد أن اختارت بدء مسيرتها في أوروبا. من المؤكد أن الأندية الأوروبية ستكون مهتمة أيضًا، حيث أثبتت ماكاريو نفسها في أعلى مستويات هذه الرياضة في تلك المنطقة من العالم أيضًا.

ومع ذلك، لن تتمكن من إثبات ذلك في المستقبل القريب. تم استبعاد ماكارو مؤخرًا من تشكيلة تشيلسي في مباريات خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، مما زاد من التكهنات بأنها في طريقها للرحيل.

نشرت صحيفة The Guardian لأول مرة خبر رفض ماكاريو عرض تشيلسي.