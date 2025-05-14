نجل كريستيانو رونالدو "تحت حماية الأمن" في كرواتيا .. وهذه حقيقة صراع عمالقة أوروبا عليه!

كواليس مثيرة من المشاركة الدولية الأولى لنجل رونالدو..

زاد الحديث في الساعات القليلة الماضية، عن مستقبل كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ وذلك بعد مشاركته الدولية الأولى، مع منتخب البرتغال "تحت 15 سنة".

جونيور شارك دوليًا لأول مرة، في فوز منتخب البرتغال "تحت 15 سنة" على نظيره الياباني (4-1)، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة فلاتكو ماركوفيتش "الودية"، المقامة في كرواتيا.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في "المجموعة الثانية" ببطولة فلاتكو ماركوفيتش الودية؛ إلى جانب كل من إنجلترا واليونان، بالإضافة إلى اليابان.