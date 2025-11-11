Flamengo v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport
أحمد مجدي

"علينا أن نتعلم من ميسي والأرجنتين".. كاسيميرو يدافع عن نيمار ويؤكد: أنشيلوتي محظوظ بنا!

خط وسط البرازيل الصلب يدافع عن نجم الفريق خلال السنوات الأخيرة

دعم نجم منتخب البرازيل ومانشستر يونايتد كارلوس كاسيميرو زميلخ نيمار باعتباره اللاعب الأكثر حسمًا في البرازيل خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يستعد فيه السيليساو لكأس العالم 2026. 

حرمت مشاكل اللياقة البدنية نيمار من مكانه تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، مما أثار مخاوف من عدم مشاركته في البطولة العام المقبل. 

ومع ذلك، يرى لاعب وسط مانشستر يونايتد بأن الفريق يجب أن يتكيف تكتيكيًا لمنح مهاجم سانتوس الحرية، مستشهدًا بالطريقة التي لعبت بها الأرجنتين حول ليونيل ميسي في طريقها إلى المجد في 2022.

  • استمرار غياب نيمار عن منتخب البرازيل

    تم استبعاد نيمار مرة أخرى من تشكيلة البرازيل، حيث أكد أنشيلوتي أن المهاجم لا يزال بحاجة إلى إثبات جاهزيته البدنية بعد فترة نقاهة طويلة ومضطربة. 

    كان نجم سانتوس يضغط من أجل العودة إلى المنتخب الوطني قبل كأس العالم المقبلة، لكن وضعه لا يزال غير مؤكد.

    لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مع المنتخب البرازيلي منذ إصابته بتمزق في أربطة الركبة خلال مباراة ضد أوروجواي في أكتوبر 2023، وهي إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبًا. 

    على الرغم من عودة نيمار لفترة وجيزة إلى تشكيلة البرازيل في أوائل عام 2025، إلا أن مشاكل اللياقة البدنية المستمرة منعته من العودة الكاملة وظل خارج التشكيلة منذ ذلك الحين. 

    كانت آخر عودة له إلى كرة القدم مع ناديه في تعادل سانتوس 1-1 مع فورتاليزا، حيث عاد إلى الملعب من على مقاعد البدلاء.

    أنشيلوتي، الذي صرح مرارًا وتكرارًا بأن نيمار لا يزال لاعبًا موهوبًا عندما يكون في كامل لياقته البدنية، أوضح أن الباب لم يغلق، لكنه أصر على أنه يجب عليه أولاً أن يثبت استعداده للعب بشكل مستمر. 

    خلال إعلانه عن تشكيلة الفريق الأخيرة، قال أنشيلوتي إنه لم يجرِ محادثات مع نيمار مؤخرًا ولن يفكر في ضمه إلى الفريق إلا بعد أن يعود للعب بانتظام ويقدم أداءً تنافسيًا.

  • كاسيميرو يدافع عن نيمار

    على الرغم من كونه أفضل الهدافين في تاريخ منتخب البرازيل، يواجه نيمار الآن سباقًا مع الزمن لإقناع ناديه ومنتخب بلاده بأن جسده قادر على تحمل متطلبات كرة القدم على أعلى مستوى. 

    ومع ذلك، لا يزال كاسيميرو مقتنعًا بأن نيمار يمكنه مرة أخرى أن يكون صانع الفارق، حيث وضعه فوق العديد من الأسماء الكبيرة التي شاركها غرفة الملابس.

    وقال لـ Globo: "كان من دواعي سروري أن ألعب مع لاعبين رائعين. كريستيانو [رونالدو] في أفضل حالاته، عندما كان كل ما يلمسه يتحول إلى هدف. لعبت مع لوكا مودريتش، توني كروس، مارسيلو، [جاريث] بيل، [كريم] بنزيما. نحن نتحدث عن أكثر من 10 مرشحين تقريبًا لجائزة الكرة الذهبية. ومن المحتم أن تضع نيمار على تلك القائمة. كل شخص يفعل ما يريد داخل الملعب وخارجه. أسلوب حياتي مختلف، أكثر تحفظًا. لكن لا يمكننا تجاهله إذا كان يؤدي أداءً جيدًا. إذا كان لائقًا بدنيًا وعقليًا، فهو الأفضل بفارق كبير. أنا معجب كبير به كلاعب".

    وأردف: "أعرف نيمار منذ أن كنت في الثانية عشرة من عمري. كان يلعب في سانتوس، وأنا كنت ألعب في موريرا. كان هذا الشاب دائمًا مختلفًا جدًا. يمكنه أن يحسم المباراة في أي لحظة. إنه لشرف لي أن أقول إنني لعبت مع نيمار. هذا الشاب مذهل. وفي حياتي اليومية، أعرف طاقمه جيدًا، وأعرف كيف يعمل. كل ما فعله لكرة القدم لا يمكن أن يكون مصادفة؛ لا يمكن أن تكون هكذا بمجرد الموهبة، يجب أن يكون لديك العمل، يجب أن يكون لديك التفاني".

  • كاسيميرو: على البرازيل أن تتعلم من ميسي والأرجنتين

    يعتقد لاعب وسط ريال مدريد السابق أنه من الضروري أن يتم بناء منتخب البرازيل حول نجم مثل نيمار، وحث أنشيلوتي على ملاحظة الدور الأساسي لميسي في نجاح الأرجنتين في كأس العالم 2022.

    وقال: "إذا كان عليّ أن أبذل قصارى جهدي على أرض الملعب حتى يتمكن من تمرير الكرة الأخيرة وتسجيل الهدف، فسأفعل ذلك، في كأس العالم 2022، سأل الناس: 'هل نيمار هو نجم الفريق؟ وأجبتهم هكذا: 'إذا كان هناك ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من نصف النهائي، من سيقوم بتسديدها؟ أعتقد أن نيمار لا يقاوم لأي شخص، لكننا نعلم أنه يجب أن يكون في أفضل حالاته. الأمر يعود إليه أكثر في معرفة ما يجب فعله وما لا يجب فعله، لكنني أعتقد أننا بحاجة إليه. مع جودته، نحن بحاجة إليه".

    عندما سُئل عما إذا كان من الحكمة تكييف الفريق تكتيكيًا ليتناسب مع نيمار، أجاب: "بالتأكيد. فعلت الأرجنتين ذلك مع ميسي. سأكرر ما قلت: مع أفضل ثلاثة لاعبين في العالم [ميسي ورونالدو ونيمار]، يمكنك إشراك نيمار والقيام بذلك. الأمر ليس أن نيمار سيقف ساكنًا بينما نركض نحن. هذا غير صحيح. لكن الأرجنتين فعلت ذلك. كان خوليان ألفاريز يتراجع، وميسي يلعب كلاعب رقم 9 زائف. كانوا يدافعون في كتلة منخفضة، وميسي كان يقف هناك في المقدمة".

    وأردف: "جودة هؤلاء اللاعبين لا يمكن إنكارها، لا يمكنك إهدارهم، فهم يتمتعون بموهبة كبيرة. وفي كرة القدم اليوم، الخط الفاصل بين الفوز والخسارة رفيع للغاية. هؤلاء اللاعبون هم الذين يكسرون هذا الخط. ضد كرواتيا [في ربع النهائي]، على سبيل المثال، سجل نيمار هدفًا في لحظة ما، وكان ذلك كل شيء: لقد حل مشكلة البرازيل في تلك اللحظة. كانت المباراة متقاربة وصعبة، وفي تلك اللحظة سجل هدفًا رائعًا، وكان ذلك كل شيء، أصبحت النتيجة 1-0 لصالحنا".

  • Japan v Brazil - International FriendlyGetty Images Sport

    استعدادات البرازيل لكأس العالم وتأثير أنشيلوتي

    كما سلط لاعب وسط مانشستر يونايتد الضوء على تأثير المدرب أنشيلوتي كعامل حاسم في تحسن أداء البرازيل. وقال كاسيميرو: "إنه شخص يتمكن من توحيد المجموعة، ليس فقط اللاعبين، بل جميع أفراد الجهاز الفني، إذا قمت بتحليل كل لاعب على حدة... أليسون، ماركينيوس، برونو [جيمارايش]، فينيسيوس، رودريجو. لدينا مجموعة أساسية يمكنها اللعب في أي منتخب وطني. لذا، نحن محظوظون باللاعبين".

    ستواصل البرازيل مبارياتها التحضيرية في الأشهر المقبلة، لكنها ستواجه السنغال وتونس في مباريات ودية، ومن المتوقع أن يقوم أنشيلوتي بتحسين الشكل التكتيكي حول مهاجميه الرئيسيين. تظل الحالة البدنية لنيمار مسألة أساسية، لا سيما بالنظر إلى الإصابات الأخيرة وتكيفه المستمر في سانتوس.