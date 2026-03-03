Goal.com
Falko Blöding و علي رفعت

نام على مقاعد البدلاء.. أكثر انتقالات ريال مدريد فشلاً على الإطلاق!

لا يزال وقت جوليان فوبير في ريال مدريد عالقًا في الأذهان. ولكن ليس لأسباب رياضية.

الصور التلفزيونية لا تكذب – أو هل تكذب؟ إذا صدقنا كلام جوليان فوبير، فإن الأمر كذلك، لأنه لم يأخذ قيلولة على مقاعد البدلاء خلال مباراة   ريال مدريد، بل استرخى بعينيه لفترة قصيرة فقط.

حدث ذلك في الجولة الثالثة الأخيرة من موسم 2008/09، خلال هزيمة الفريق 2-3 خارج أرضه أمام فياريال، فوبير، الذي كان بمثابة ضيف دائم على مقاعد البدلاء تحت قيادة خوان دي راموس، كان يتسكع بجانب رافاييل فان دير فارت الذي تم استبداله في مقعده في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، قبل أن تنحني رأسه للخلف ويغلق عينيه لفترة طويلة.

  • نام أثناء مباراة ريال مدريد؟ فوبير يجب أن يقدم تقريراً

    أصبحت قيلولة فوبير المزعومة موضوعًا كبيرًا في وسائل الإعلام لاحقًا. وفقًا لفوبر، كان ذلك غير صحيح، لأنه لم يكن نائمًا، بل "أغلق عينيه لمدة 30 ثانية" فقط.

    "ظنوا أنني غاضب لأنني لم ألعب، فسرعان ما قالوا: 'انظروا، هذا الرجل نائم'"، قال فوبير بعد سنوات لصالح "ذا أتلتيك"، ولهذا السبب، قام رئيس النادي رامون كالديرون بتوبيخه: "قال الرئيس إن عليّ أن أكون أكثر حذراً، فالمصورون والكاميرات موجودون في كل مكان. لقد تعلمت درساً من هذه الحادثة بالتأكيد".

    كان سلوك فوبر غريبًا في كل الأحوال، لأن المرحلة الأخيرة من تلك المباراة كانت في الواقع مسلية للغاية، حيث تعادل جونزالو هيجواين في الدقيقة 87 بعد أن كان فياريال متقدمًا 2-1، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، صدم جوان كابديفيلا الضيوف بهدف 3-2.

    سواء كان فوبير محقًا أم لا، فإن هذه الحادثة تتناسب جيدًا مع انتقال لم يفهمه أحد حتى اليوم. في أوائل عام 2009، استعاره ريال مدريد من وست هام يونايتد. حتى هناك، كان قد لعب بشكل جيد، لكنه لم يقدم أداءً مذهلاً. والآن، كان من المفترض أن ينتقل إلى الفريق الأبيض، حيث يلعب نجوم مثل فابيو كانافارو وويسلي شنايدر وأريين روبن وراؤول؟!

  • Faubert RealGetty Images

    ريال مدريد يريد فوبير: "لا وقت لهذه التفاهات"

    فوبير نفسه كان مندهشًا تمامًا من اهتمام مدريد، كما كشف لاحقًا في المقابلة المذكورة: "كنا في حافلة الفريق في طريقنا إلى مباراة فولهام. تلقيت مكالمة من فرنسي من ريال مدريد وقال لي: "مرحبًا، أنا أعمل في ريال مدريد وعلينا التحدث معك". قلت له إنني أستعد لمباراة مهمة وليس لدي وقت لهذه التفاهات."

    ثم أطفأ هاتفه. "بعد المباراة، أعدت تشغيله ووجدت حوالي 30 رسالة نصية و50 رسالة على بريد الصوت، عندها أدركت أن الأمر جاد."

    وهكذا تمت عملية الانتقال في يوم الموعد النهائي. حل اللغز: وفقًا لفوبير، كان ريال مدريد يريد في الأصل التعاقد مع أنطونيو فالنسيا، لكن الأخير كان قد وافق بالفعل على الانضمام إلى مانشستر يونايتد في الصيف.

    حل مؤقت لم يلعب فوبير سوى مباراتين مع ريال مدريد خلال فترة إعارته التي استمرت ستة أشهر. لم تترك أدائه أي أثر في الذاكرة، لكن قيلولته أمام فياريال تركت أثراً أكبر.

  • جوليان فوبير: بيانات الأداء والإحصائيات

    • جيروندين بوردو: 178 مباراة، 13 هدفًا، 7 تمريرات حاسمة
    • وست هام يونايتد: 121 مباراة، 2 أهداف، 11 تمريرات حاسمة
    • إنتر توركو: 31 مباراة، هدف واحد، 3 تمريرات حاسمة
    • إلازيجسبور: 16 مباراة، هدف واحد، تمريرة حاسمة واحدة
    • بورنيو إف سي ساماريندا: 15 مباراة، 3 أهداف
    • ريال مدريد: 2 مباراة
