نام على مقاعد البدلاء.. أكثر انتقالات ريال مدريد فشلاً على الإطلاق!

أصبحت قيلولة فوبير المزعومة موضوعًا كبيرًا في وسائل الإعلام لاحقًا. وفقًا لفوبر، كان ذلك غير صحيح، لأنه لم يكن نائمًا، بل "أغلق عينيه لمدة 30 ثانية" فقط.

"ظنوا أنني غاضب لأنني لم ألعب، فسرعان ما قالوا: 'انظروا، هذا الرجل نائم'"، قال فوبير بعد سنوات لصالح "ذا أتلتيك"، ولهذا السبب، قام رئيس النادي رامون كالديرون بتوبيخه: "قال الرئيس إن عليّ أن أكون أكثر حذراً، فالمصورون والكاميرات موجودون في كل مكان. لقد تعلمت درساً من هذه الحادثة بالتأكيد".

كان سلوك فوبر غريبًا في كل الأحوال، لأن المرحلة الأخيرة من تلك المباراة كانت في الواقع مسلية للغاية، حيث تعادل جونزالو هيجواين في الدقيقة 87 بعد أن كان فياريال متقدمًا 2-1، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، صدم جوان كابديفيلا الضيوف بهدف 3-2.

سواء كان فوبير محقًا أم لا، فإن هذه الحادثة تتناسب جيدًا مع انتقال لم يفهمه أحد حتى اليوم. في أوائل عام 2009، استعاره ريال مدريد من وست هام يونايتد. حتى هناك، كان قد لعب بشكل جيد، لكنه لم يقدم أداءً مذهلاً. والآن، كان من المفترض أن ينتقل إلى الفريق الأبيض، حيث يلعب نجوم مثل فابيو كانافارو وويسلي شنايدر وأريين روبن وراؤول؟!